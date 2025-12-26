嚇阻北韓 駐韓美軍全新多管火箭系統在兩韓邊界試射

圖為第38野戰砲兵團先前在韓國火箭谷進行實彈射擊。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍21日宣布，證實駐韓美軍的一個砲兵連成功在韓國本土進行M270A2多管火箭系統的首次實彈射擊，該演習在首爾北方的凱西營進行，距離兩韓非軍事區僅27公里，對駐韓美軍的遠程威懾火力有重大提升。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美國陸軍表示，駐韓美軍第210野戰砲兵旅的第38野戰砲兵團第1營C連，於11日使用升級完成後的M270A2多管火箭系統，成功在凱西營進行首次實彈射擊。期間，9個發射組在5小時內通過了實彈射擊測驗，這不僅體現了平台的成熟度，也展現部隊在緊迫時間限制下的快速反應能力。

M270A2是履帶式多管火箭系統（MLRS）中最先進的型號，由洛克希德馬丁公司開發，是美國陸軍遠程精確火力（LRPF）現代化計畫的一部分。與先前的M270A1相比，M270A2整合了許多尖端技術，顯著提升了其殺傷力、生存能力和戰場整合能力。

其中一項最重要的升級是整合了通用火控系統（CFCS），這使發射器與新型M142海馬士系統保持一致，並使其能夠相容裝備未來的遠程精確導引彈藥。該系統使M270A2不僅可以發射標準的GMLRS火箭彈，還可以發射射程達150公里的增程型導引火箭彈（ER GMLRS），以及即將推出、射程超過500公里的精確打擊飛彈（PrSM）。

M270A2型火箭系統的每個發射吊艙可攜帶並發射12枚GMLRS火箭彈或2枚PrSM飛彈，在飽和攻擊和精準打擊任務中均能提供毀滅性的火力。與前代相比，A2型還配備全新設計的裝甲駕駛室，增強了乘員防護，並採用了現代化的顯示系統和升級的懸吊、底盤部件，提高了在惡劣或敵對地形中的機動性和可靠性。

報導分析，M270A2具備打擊敵後縱深、對時間限制要求極高的目標能力，從飛彈運輸發射車到打擊地下掩體無所不包，同時還能保持機動性，規避反砲兵火力。其增強型高頻通訊能力在近期的實彈演練中得到驗證，這在韓國多山的地形中至關重要，因為傳統的視距通訊往往難以有效進行。

