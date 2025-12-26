荒誕老人？中共出動8機艦擾台 2空飄氣球直穿我國本島高空

中共解放軍於台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕時值耶誕及新年佳節，中共持續對台灰色地帶襲擾。國防部今天（26日）公布，自昨（25日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機2架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動；另有2顆中共空飄氣球直穿我國本島高空。

據國防部公布的示意圖，共機活動時間介於昨日下午2時55分至下午5時之間，出動主戰機計2架次，於金門附近空域活動。

另外，國軍於昨日晚間9時20分偵獲2顆中共空飄氣球，偵獲地點分別位於台中西南方135浬及156浬，高度約5萬呎及4萬8000呎，向東飄行並穿越台灣上空，隨後分別於今日凌晨0時45分及0時50分消失。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

