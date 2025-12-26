川普反潮流提3萬噸級主戰艦？ 蘇紫雲：海權競爭緊扣地緣政治

美國總統川普提出的「川普級」3萬噸主力戰艦計畫，搭載極音速、核子巡弋飛彈及防空飛彈，還配備雷射武器等先進科技，是名符其實的巨型火力艦。（美國海軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普23日公布3萬噸的「川普級」主力戰艦計畫，其龐大尺寸、驚人武裝，在軍事社群中引發熱烈討論；儘管美國海軍初步揭露的性能規格，都與現代戰場的分散式、無人化概念大相逕庭，但國防院學者蘇紫雲認為，該艦的問世除象徵美國冷戰後路線之爭明朗、海軍新科技趨於成熟外，更重要的是應對中國軍事擴張，重啟海權競爭。

（原文「探究川普戰鬥艦：由大白艦隊到黃金艦隊，海權依舊是地緣政治的核心」由國防院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

美國川普總統拋出「川普級戰鬥艦」（Trump-class Battleship），並要打造黃金艦隊（Golden Fleet），引發外界議論「大艦巨砲」時代是否捲土重來。然而川普的宣示並非天馬行空，除了美國海軍在冷戰後建軍路線的爭辯、電磁軌道砲等海軍新科技趨於成熟外，最重要的就在於中國由陸權走向海權，促使川普第一任期強調重建第一艦隊等重振美國海權的使命感更加著重。對照川普視為典型夙昔的老羅斯福總統（Theodore Roosevelt Jr.）在20世紀初的「大白艦隊」，川普則以黃金艦隊致敬，1922年《華盛頓海軍公約》（Washington Naval Treaty）後的「海軍假期」對照現今的中國藍水海軍的組建，正標示著海權競爭的重啟。

武裝到牙齒的火力艦

戰術層次來看，依照美國海軍官網（navy.mil）資料顯示，川普級戰鬥艦可說武裝到牙齒。排水量達3.5萬噸，全長260公尺，極速35節。火力分為三個主要陣列（Battery），首先是主火力由飛彈構成，包括搭載核彈頭的海基打擊巡弋飛彈、12枚傳統彈頭的快速打擊飛彈（Conventional Prompt Strike, CPS）、128單元的垂直發射飛彈。其次則是管狀火砲，1座32百萬焦耳的電磁軌道砲、2座5吋砲皆可發射「超高速射彈」（Hypervelocity projectile, HVP），以廉價彈藥成本轟擊對手或反制來襲的無人機等低成本目標。2座300∕600KW高功率雷射武器，除可攔截高空來襲的高超音速飛彈外，研判亦具有摧毀低軌衛星之潛力。第三階火力則為近迫防衛，包含公羊飛彈、低功率雷射、無人機反制系統等近迫武器。可以想見此一川普戰鬥艦的作戰意圖遠超過現有全球最大型作戰艦艇，排水噸位達2萬5千噸的俄國基洛夫級核動力戰鬥巡洋艦（Kirov class battlecruiser）。

「川普級」主力戰艦武裝分布。（美國海軍官網）



就此分析，作戰層級欲達到的目的可能包括，首先是核嚇阻，藉由搭載核彈頭的巡弋飛彈形成另一機動發射平台，可與戰略核潛艦相互搭配，強化嚇阻可信度。其次則是縱深打擊，藉由高超音速的快打飛彈（CPS）、巡弋飛彈對敵縱深區域遂行打擊、電磁軌道砲則可對濱海區域進行轟擊。第三則是艦隊整體防空，除既有防空飛彈外，高功率雷射具有低成本攔截大氣層邊緣飛行高音速飛彈能力，也就具有攔截低軌道衛星的潛力。具體而言，川普級若成真將成為是美國海軍艦隊核心之一，與航艦並駕齊驅。

海權牽動國際政治

但戰略層次有更深層的意義。事實上若把時間軸拉長來看，這並非突如其來的異想，而是一條延續一個多世紀的海權敘事。由1907年的20世紀初美國派出白色塗裝的大白艦隊（Great White Fleet），編隊環球航行。這支「大白艦隊」的任務，並不是為了即刻作戰，而是一場精心安排的戰略展示。對外，它宣告美國已具備跨洋投射與後勤能力；對內，它說服國會與民意，海軍值得長期投資。這正是馬漢式海權思維的核心，海軍力量不只是用來打仗，更是國家意志的展現。

而1922年代的《華盛頓海軍公約》進行主力艦裁軍形成「海軍假期」（Navy Holiday），並導致「航艦核心」、「戰艦核心」的路線之爭，也就是飛行軍官的「棕鞋派」（brown shoes））、艦艇軍官的「黑鞋派」（black shoes）的建軍路線，以迄1990年代的火力艦（Arsenal Ship）的提出，再到今日的川普戰鬥艦，也表明海軍成本效益在不同年代的思考。

縱深投射反制中共拒止戰略

進一步看，此為反制中共拒止戰略的新途徑。美國海軍向來的發展重心為「向陸投射」（Naval Power Projection Ashore）以將海權效益最大化。在20世紀初期，向岸投射的主要形式是戰艦艦砲。從二戰太平洋戰場到韓戰、越戰，美軍戰艦以大口徑火力壓制沿岸要塞，為登陸行動鋪路。然而，這種模式必須貼近海岸，隨著反艦飛彈與岸基防禦的發展，風險愈來愈高。冷戰結束後，美軍的思維出現關鍵轉折。1991年波斯灣戰爭中，海軍大量運用巡弋飛彈與艦載機，從數百甚至上千公里外精準打擊指揮中樞、雷達與防空系統，不必登陸就能癱瘓對手的作戰能力。向岸投射呈現「去登陸化」，成為一種遠距、精準、可升級的戰略工具。因此進入21世紀，美國海軍進一步將向岸投射分散化與網路化，由水面艦、潛艦、航艦、陸戰隊前進據點與無人系統，共同構成跨域火力網。這套設計的目的，不是佔領土地，而是在戰爭初期快速奪取主動權，讓對手的沿岸部隊、後勤與指揮體系處於破碎與失能狀態，使其無法遂行任務。

中國解放軍海軍航艦「福建號」（CV-18）。（中國海軍X帳號 @China_Navy）

而在台海情境下，這個概念尤其關鍵。美國海軍的向岸投射，透過海上與空中的遠距打擊，牽制、削弱甚至打亂中共的作戰節奏，為盟友爭取時間與空間。真正的戰略重點，在於降低中共拒止戰略的影響，得以遠距實施阻絕中共的登陸行動，確保美軍在第一島鏈的關鍵影響力。

