嚇阻中國！日本2026年度預算案出爐 防衛費逾1.8兆創新高

日本政府26日召開內閣會議通過2026年度預算案，其中，防衛費為史上最高的9兆353億日元。圖為陸上自衛隊12式反艦飛彈。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府26日召開內閣會議通過2026年度預算案，其中，防衛費為史上最高的9兆353億日元（約新台幣1兆8200億元），大幅超越2025年度原始預算的8兆7005億日元。日本防衛費包含美軍整編經費等，本次預算更專注建構以無人機為核心的沿岸防衛體制。

共同社報導，本次防衛費核心項目是打造攻擊型無人機、構築無人機沿岸防衛體系「SHIELD」（多層沿岸防衛體制），共計編列1001億日元（約新台幣200億元）。俄烏衝突爆發後，世界各國加速研發無人機，戰爭形態劇變，日本政府因此將預算重點挹注無人機領域。

請繼續往下閱讀...

這是到2027年的5年內投資約43兆日圓的「防衛力整備計畫」的第4年。

據悉，採購的無人機將主要用於偵察及攻擊敵方船艦；針對同時管理、操控多架無人機的相關試驗投入22億日元；考慮到中國野心、應對敵方侵犯領空，則投入11億日元試驗長時間滯空無人機等方案。

同時，考量太空作戰的重要性日益上升，日本航空自衛隊將改組為「航空宇宙自衛隊」，並新編「宇宙作戰集團（暫稱）」，預計投入11億日元採購掌握衛星受干擾情形等相關設備。

為採購具備「敵基地攻擊能力」、飛行速度超越5倍音速的長射程飛彈等，將投入301億日元；為強化飛彈防禦系統投入51億日元，將「03式地對空飛彈」升級至可攔截彈道飛彈；為完善國造空對空飛彈產線，投入3億日元。

此外為強化西南地區的防衛體制，將把以那霸駐屯地為基地的陸上自衛隊第15旅團升格為師團；為應對中國的海上活動，增設「太平洋防衛構想室」，負責研擬太平洋地區的防衛體系；為確保危機管理萬無一失，防衛副大臣將由1人增至2人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法