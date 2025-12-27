中共13機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕今天是台北上海雙城論壇第一天，中國持續對台灰色地帶襲擾。國防部今天（27日）公布，自昨（26）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機13架次及軍艦7艘，持續在台海周邊活動。其中有12架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。

據國防部公布的示意圖，共機活動主要分為兩部分。第一於昨上午8時50分至下午6時間，偵獲主戰機計8架次，其中7架次逾越海峽中線，活動範圍位於台灣北部及西北部空域。其次，則於昨上午8時45分至下午1時20分間，偵獲主、輔戰機計5架次，進入我西南空域活動。

此外，國防部也公布中共運載火箭發射活動。今凌晨0時07分，中共於四川西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行方向朝西太平洋，且路徑經過我國防空識別區（ADIZ）。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

