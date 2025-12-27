美陸戰隊印太唯一遠征跑道重啟 沖繩伊江島飛機跑道完成升級

圖為升級重啟後的江伊島跑道，呈現粒料的白色而非混凝土的黑色。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕沖繩江伊島飛機跑道在經過2年的施工後，近期重新啟用，該是美軍陸戰隊在印太區域唯一的遠征作戰跑道，此次重啟也開方的一個訓練基地，減輕了嘉手納空軍基地的負擔。

星條旗報報導，百名陸戰隊員、水兵和日本官員與陸戰隊太平洋該設施司令布萊恩少將出席典禮，該跑道是美軍陸戰隊在印太區域唯一的遠征作戰跑道，司令部官員表示，該重建升級工作耗資1500萬美元，升級後的跑道由多層粒料（Aggregate）組成，而非混凝土跑道，可加快跑道維修速度並延長使用壽命。

此外，該跑道也是陸戰隊和空軍的跳傘訓練場，維修期間，部隊轉移至嘉手納機場訓練，但引發當地民眾和官員抗議。

而江伊島跑道的重啟，不僅能分散嘉手納機場的抗議壓力，也能進一步朝向分散式作戰、敏捷部署目標前進。

