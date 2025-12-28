美空軍國民兵升級C-130H機隊 未來將聯手C-130J共擔空運重任

美國康乃狄克州空軍國民兵23日表示，旗下空運聯隊所屬8架C-130H運輸機，經過一年餘現代化升級，現已具備更大的動力性能，可重返戰備擔負更高強度的空運任務。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國康乃狄克州空軍國民兵近日表示，旗下現役的C-130H運輸機隊，在經過約一年餘的動力性能提升後，現已換裝起降效率更高的新型發動機和八葉螺旋槳，並將前往東非海外部署半年，重返戰備行列；不過，該聯隊升級的C-130H型機未來仍將與更先進的C-130J型機聯手，共執空運任務，也凸顯美空軍月前在相關規劃上的預算調整和轉向。

美國康乃狄克州空軍國民兵（Connecticut ANG）23日發布最新照片指出，該軍第103空運聯隊的8架C-130H「大力士」運輸機已完成現代化升級，包含換裝勞斯萊斯（Rolls-Royce）的T56 3.5渦槳發動機、NP2000八葉螺旋槳，有效提升動力及空氣動力效率；不只引擎運作的噪震減少約20%，其後勤維保的單位時間、成本也砍半，提升任務效能。

柯林斯航太的NP2000型八葉螺旋槳，搭配新型的T56 3.5渦槳發動機，不只噪震減少20%、還能縮短起降距離，提升酬載量，使其性能朝全新的C-130J型機靠攏。（美軍DVIDS網站）

軍聞媒體「Army Recognition」報導指出，上述升級可使C-130H型機具備更高酬載量、更佳燃油效率，並以更短的起降距離勝任野戰運輸、補給等高強度任務，讓整體性能媲美新型的C-130J「超級大力士」（Super Hercules）運輸機。

這項升級案之所以受關注，是因為我國空軍現有19架C-130H運輸機、1架C-130HE「天干」電戰機，目前也正以「太武山三號」專案名義，規劃實施同款性能提升，考量我國同型機隊平均機齡逾30年，相關升級工作能否順利進行，將左右我空運戰力之維繫。

我國空軍的C-130H機隊服役超過30年、亟待接受性能提升，原欲循美方規劃升級動力系，但在美空軍明年度預算可能削減機隊規模後，這項專案恐有生變。圖為去年參與春節加強戰備操演的同型機。（本報資料照，記者塗建榮攝）

不過，軍聞媒體「戰區」（The War Zone）10月報導曾指出，美空軍明（2026）年度編列的C-130H運輸機隊規模，已從2021年的約140架下修至92架；2029財年更擬縮減至61架，儘管美軍今年中已升級90架同型機，但採購C-130J新機的規劃已然壓縮C-130H升級案的預算空間，後續進展是否影響我國同型機的升級計畫，有待持續觀察。

