影片曝光！俄無人機直衝基輔大樓爆炸 「川澤會」前夕普廷下馬威

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭總統澤倫斯基即將與美國總統川普舉行關鍵會談的前夕，俄羅斯對烏克蘭發動了大規模空襲。根據最新曝光的影片顯示，一架俄羅斯無人機直接撞擊基輔一棟高層住宅大樓，引發劇烈爆炸與火災。這場攻擊造成至少1人死亡、27人受傷，被視為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在外交談判前夕的武力展示。

據《美聯社》報導，攻擊始於27日清晨並持續數小時，基輔市內爆炸聲不斷。澤倫斯基在前往佛羅里達州會見川普途中，先停靠加拿大並會見總理卡尼（Mark Carney）。他在加拿大表示：「這次攻擊是俄羅斯對我們和平努力的回應。這確實表明普廷不想要和平。」卡尼則宣布提供價值18億美元（約新台幣567.9億元）的經濟援助，並譴責俄軍夜間的攻擊是「野蠻行徑」。

目擊者驚恐：聽到鄰居被活活燒死

烏克蘭空軍指出，俄軍一夜之間發射了519架無人機與40枚飛彈，其中包括「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，主要鎖定基輔的能源與民用基礎設施。雖然烏軍攔截了部分目標，但仍有多棟住宅大樓中彈。

52歲的基輔居民卡彭科（Olena Karpenko）描述了恐怖的經歷，她聽到附近的熱電廠先發生爆炸，隨後她居住的大樓也遭殃。她哭訴道：「我聽到一名男子被活活燒死的慘叫聲。那聲音還在我耳邊迴盪，我簡直不敢相信。」基輔軍政廳負責人卡琴科（Tymur Tkachenko）證實，在一棟受損建築的瓦礫堆下發現一具遺體，另有包括兒童在內的多人受傷。

俄羅斯國防部聲稱，此次「大規模打擊」是為了報復烏克蘭攻擊俄國境內目標，並宣稱擊落了逾百架烏克蘭無人機。為了進一步施壓，克里姆林宮在27日晚間發布影片，顯示普廷身穿軍裝聽取參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的報告。俄方宣稱已完全控制頓內茨克地區的麥爾諾赫拉德（Myrnohrad）等地，但遭烏克蘭參謀總部駁斥，指相關說法「不符事實」。

鄰國波蘭在俄軍攻擊期間，一度緊急升空戰機並關閉邊境附近的盧布林（Lublin）與熱舒夫（Rzeszow）機場，顯示戰火升級的風險令周邊國家高度戒備。

