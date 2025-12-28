共軍動向全解析！ 自由時報新節目「台海情勢簡報室」12/29開播

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍對台文攻武嚇不斷，其軍機、軍艦、海警船持續在西太平洋島鏈之間穿梭，國外智庫、媒體對我國及區域安全亦深表關切。在愈趨動盪的局勢下，《自由時報》與「台灣國防研究倡議」攜手，推出專業軍武節目「台海情勢簡報室」，第一集將在明天（29日）上午10點上線，帶你深入淺出地了解中國軍事動態、人事異動、外國專業評估，以及在時代變局下，我們的自處之道。

「台灣國防研究倡議」由新生代研究者溫約瑟、湯廣正、馮艾立與吳浩宇共同創辦，他們的組成宗旨，在於提升台灣社會、大專院校國領域研究能量與適讀程度，並從在地視角研究國防與安全問題，強調客觀、基於事實地共同研討攸關台灣的各項國防與安全議題。

台海情勢簡報室第一集節目將於12月29日上午10點播出，由吳浩宇、溫約瑟、湯廣正、馮艾立（由左至右）4人共同主持。（本報合成）

溫約瑟是我國知名影像情報分析工作者，擅長從衛星影像、公開資訊之中，如同推理小說般比對、分析解放軍的蛛絲馬跡，日前更出版《請支援搜尋！》一書，分享人生經歷與專業素養累積，在軍事圈內具有一定聲望。

本報今日發表第一集節目先導片段，溫約瑟在本集「台海情勢簡報室」節目之中分析，中國解放軍東部戰區的第71集團軍所屬遠火部隊，今年10月竟然到了華南的廣東省海門灣實彈射擊，從駐地出發起算，至少機動了上百公里。他研判，這個今年首度的舉措，背後有一定的意涵，代表今年增加移地訓練頻率，以及開闢新實彈訓練場。

中國遼寧號航空母艦。（美聯社檔案照）

除此之外，日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，引發中國高度不滿，中國航艦「遼寧號」月初更逼近日本沖繩、九州附近，背後的意涵將由湯廣正深入解析；美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）日前發布的年度報告，對於我國安全防衛提出諸多建言，以及《華爾街日報》分析，中國解放軍進犯台灣的進程為何，將由馮艾立、吳浩宇帶來專業見解，精彩節目，敬請期待！

