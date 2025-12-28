救兵源荒！英國推「軍事空檔年」 帶薪體驗免簽長約

英國軍隊面臨嚴重兵源短缺，國防部為此推出軍事「空檔年」計畫，盼藉由有薪體驗吸引年輕新血入伍。圖為英國陸軍學員（Army cadets）在倫敦街頭參與遊行的畫面。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對日益嚴峻的兵源短缺與俄羅斯威脅，英國工黨政府祭出募兵新招。英國國防部27日宣布，將針對25歲以下青年推出軍事「空檔年」（gap year）試辦計畫，提供為期一年的有薪軍事訓練與體驗，且參與者在課程結束後「無需承諾長期服役」。這項計畫旨在拉近軍隊與年輕世代的距離，試圖挽救陷入谷底的招募率。

據英國廣播公司（BBC）報導，該計畫預計於2026年春季開放申請，首批將招收150名學員，未來目標擴大至每年1000人。參與者將獲得薪資，並接受包括領導力、團隊合作與解決問題等技能訓練。國防大臣希利（John Healey）強調，這項計畫能讓年輕人親身體驗陸海空軍，是政府應對俄羅斯潛在對抗「全社會防禦」策略的一環。

這項計畫參考了「澳洲國防軍」（ADF）實行逾10年的方案，據統計，澳洲去年有664人參與，約半數最終選擇留營轉任正職。然而，英國保守黨影子國防大臣卡特利奇（James Cartlidge）對此大潑冷水，批評僅招收150人的規模「連試點都稱不上」，對提升戰鬥整備毫無幫助。

他強調，保守黨曾提議將氣候與科學基金中的500億英鎊（約新台幣1兆9750億元）轉移至國防預算，才是嚴實的防衛態度。

前陸軍總參謀長丹納特勳爵（Lord Richard Dannatt）則認為，該計畫對改善招募雖僅有「邊緣性影響」，但能讓更多選擇不同職涯的人接觸軍隊紀律。值得注意的是，參與計畫的學員將不會被派往一線執行作戰任務。

新兵暴跌近4成 參謀長籲「準備戰鬥」

英國軍隊正處於嚴重的人力危機。據國防部公布數據，2022至2023年間，陸軍受訓新兵人數較2019至2020年大幅減少約38%，且中途退訓比例顯著增加。

在此背景下，英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）本月稍早曾發出嚴厲警告，呼籲英國「兒女」必須「隨時準備戰鬥」，以因應俄羅斯日益升高的威脅。除了英國，法國、德國與比利時等歐洲國家，近期也因應地緣威脅，紛紛重啟或研擬某種形式的國民服役制度。

