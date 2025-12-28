現在花4％勝過以後花40％！波蘭砸740億建無人機牆拒當烏克蘭

波蘭計畫斥資20億歐元（約新台幣740億元）強化東部邊境無人機防禦。圖背景為2022至2023年間建成的波蘭與白俄羅斯邊境圍欄；左小圖為2024年5月美軍在波蘭普列維茲（Powidz）空軍基地操作的反無人機系統（C-sUAS）；右小圖則為遭擊落的俄羅斯無人機殘骸。（本報合成，圖取自立陶宛國防部、美國空軍、烏克蘭政府）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯無人機頻繁侵擾與潛在的混合戰威脅，波蘭政府決定祭出鐵腕手段。波蘭國防部次長湯姆契克（Cezary Tomczyk）接受英國《衛報》專訪時透露，波蘭將斥資逾20億歐元（約新台幣740億元），在東部邊境建構一套全新的反無人機防禦系統，預計在24個月內完工，確保國家領空安全。

這項計畫是波蘭針對今年9月發生的大規模侵入事件所做出的回應，當時十多架疑似俄羅斯的無人機闖入波蘭領空，迫使機場關閉並升空戰機攔截。新系統將整合進10年前建立的舊有防線，形成多層次防禦網。湯姆契克指出，系統包含多管機槍、火砲、飛彈及最先進的電子干擾系統，部分重型武器僅在戰爭狀態下使用，因為平時使用有流彈落下的風險。

湯姆契克表示，這套系統的初步作戰能力預計在6個月內到位。資金來源主要來自歐盟的「歐洲安全行動」（SAFE）國防貸款計畫。除了反無人機網，波蘭也正在與白俄羅斯、俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）接壤的邊境修築代號為「東方之盾」（Eastern Shield）的實體防禦工事，並計畫在每個邊境行政區建立物流樞紐，確保防禦器材能在數小時內部署完畢。

現在花4%勝過未來花40% 波蘭備戰思維曝光

波蘭目前的國防支出占國內生產毛額（GDP）的4.7%，比例高居歐盟首位。面對外界對高額軍費的質疑，湯姆契克以烏克蘭為例提出反駁：「今天烏克蘭將GDP的40%用於戰爭。任何質疑我們軍費的人都該問問自己：是現在將支出提高到3%或3.5%比較好，還是以後被迫一口氣升到40%？」

湯姆契克強調，只要烏克蘭還在抵禦俄羅斯，歐洲暫無爆發傳統全面戰爭的風險，但必須防範層出不窮的挑釁與破壞行為。他警告，如果西方允許俄羅斯在烏克蘭獲勝，克里姆林宮將目光轉向歐洲其餘地區的日子恐怕就不遠了。

