共軍兵推首曝涉墨西哥古巴模擬衝突 網友諷自嗨

中國人民解放軍模擬一場空戰情境，由殲-16戰機對抗法國製「飆風」戰機。（法新社檔案照）

香港南華早報報導，中國中央電視台（CCTV）播出的解放軍兵棋推演畫面顯示，古巴、墨西哥灣與加勒比海，連同鄂霍次克海與台灣，都是螢幕上可見的衝突情境地點之一。（翻攝自南早網頁）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國軍方在一次兵棋推演中，模擬在墨西哥與古巴附近發生的戰鬥情境。這項罕見的細節，是透過中國國家電視台的報導首度曝光。

香港「南華早報」報導，中國中央電視台（CCTV）26日播出的解放軍兵棋推演畫面顯示，古巴、墨西哥灣與加勒比海，連同鄂霍次克海與台灣，都是螢幕上可見的衝突情境地點之一。

儘管中國近年來與拉丁美洲國家的經貿關係日趨緊密，但在該地區的軍事存在仍相當有限。然而，解放軍將潛在衝突納入該區域的模擬，顯示中國軍事全球企圖可能正在轉變。

報導中的一個畫面顯示，代表敵對雙方的紅、藍色單位「指示標誌」—以飛機與艦艇圖像呈現—正在古巴與墨西哥沿岸附近機動。其中，部分藍方單位集結在美國德州休士頓附近，並向東南方進入墨西哥灣；紅方則被顯示位於加勒比海。

在解放軍的典型演訓中，紅方通常代表中國軍隊，藍方則代表敵軍。

在該則央視報導中，一段特寫畫面聚焦古巴，顯示該地區飛機與艦艇的航跡線，可能是在模擬一項戰術行動。畫面中可見中國研究人員指著螢幕，討論當前局勢。

這段影像攝於河南省許昌市舉行的一場解放軍兵棋推演活動。該活動共有來自全軍及其軍事院校的20個單位參與，並展示數十套模擬系統，且全部為中國自行研發。

報導並未進一步說明各項衝突情境的具體內容。

在另一張地圖畫面中，紅方單位被顯示集中於俄羅斯遠東地區沿岸，而藍方指示標誌則位於日本北海道及具爭議的千島群島上空。

台灣也出現在報導中一套兵棋系統的地圖中央。

近年來區域緊張局勢升高，解放軍頻繁在台灣周邊舉行軍事演習，並與俄羅斯在鄂霍次克海與日本海進行聯合訓練。

本月稍早，中俄空軍曾進行一次聯合巡航，2架俄羅斯Tu-95轟炸機飛越日本海，與兩架中國轟-6轟炸機在東海上空會合。

此舉發生在日本首相高市早苗上月表示，若台海爆發衝突，日本可能軍事介入之後。高市的「台灣有事」言論引發北京強烈不滿。

央視報導也顯示，解放軍模擬一場空戰情境，由中國的殲-16戰機對抗法國製「飆風」（Rafale）戰機。

解放軍兵棋推演的細節鮮少對外揭露，通常屬於高度機密。

據央視報導，這場兵棋推演的目的在於「透過打造低成本、沉浸式、可重複的對抗環境，協助指揮官在不實際交戰的情況下學習如何作戰」。

報導聲稱，解放軍的兵棋系統涵蓋陸、海、空、太空與電磁等作戰領域，並整合人工智慧（AI）模型、大數據分析與即時模擬引擎等尖端技術。

不過，網友對此大加嘲諷。在轉貼南早該則報導的「臉書」網頁上，有網友說：「像打CS單機版，把對方設定成最弱，然後自己一打十，連勝50場」、「不來點自嗨，沒能交代建軍到底建了什麼。」、「不是已經佔領月球準備登入火星了嗎？」、「美軍兵推模擬：設定共軍與美軍同等級甚至更強來抓己方系統漏洞。共軍兵推：以讓上面領導開心為目的進行設定」、「習大帝不是已經登上太陽建立天庭了嗎？」、「整天推 實戰後不知道會怎樣」、「又能在牆內和粉紅華文圈內遙遙領先」、「這有什麼好大驚小怪呢？我也可以推演跟林志玲約會嘛（反串要註明）」、「義和團還比較像」。

