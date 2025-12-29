自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

2025/12/29 08:11

中共解放軍東部戰區今日突襲宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」。（圖擷取自微博）中共解放軍東部戰區今日突襲宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」。（圖擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕共軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，演訓範圍包含台灣本島的東南西北，並強調此次軍演的目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今透過東部戰區微博帳號指出，自12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅還稱：「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

