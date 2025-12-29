成立中共正義使命軍演應變中心 國防部：印證防衛戰力需加速建構

國防部因應中共「正義使命-2025」軍演，圖為國軍114年飛彈射擊操演，海馬士多管火箭發射情形。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。我國國防部表示，已成立應變中心，並依規定派遣適切兵力應對；國防部也指出，中共此次軍演更坐實其侵略者本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

國防部今日表示，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

中共解放軍東部戰區今日突襲宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」。（圖擷取自微博）

國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部進一步指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀藉口，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平，面對中共嚴峻威脅，國軍秉持料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄，全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

