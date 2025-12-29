1輛抵6輛！1.25兆軍購落實「火力取代兵力」 海馬士＋M109A7重塑全島打擊系統

圖為美國愛達荷州陸軍國民兵的M109A6自走砲，搭配裝有PGK套件的榴彈砲實施實彈射擊之情形。（圖擷取自美軍DVIDS網站）

〔記者陳昀／台北報導〕面對中國威脅持續加劇，攸關我國自我防衛能力的1.25兆國防特別預算仍待立院排審，軍方人士受訪分析，此次軍購將一舉落實國軍喊了幾十年的「火力取代兵力」的戰力轉型，透過海馬士系統與M109A7自走砲的到位，徹底告別短程砲火時代，並配合AI輔助決策系統與「台灣之盾」多層次防護網，同時一舉擴充戰備庫存，「現在不買，大概要等2年，也未必買得到」。

談及國防特別預算對我國建軍的急迫性，軍方人士指出，這些都是短時間必須快速建立的裝備，不同於過去採購很少過問訂單量與產期，這次預計採購的如海馬士（HIMARS）多管火箭系統、M109A7自走砲等，都已提前跟美方充分逐項確認，確認「做得出來」才納入計劃，交期不會是問題，確保在短時間內形成戰力。

請繼續往下閱讀...

軍方人士坦言，我國長年主張「以火力取代人力，以科技取代兵力」，卻幾十年來沒有兌現，這次特別預算可望一次落實「火力取代兵力」。隨著82套海馬士多管火箭系統、60輛M109A7自走砲的加入，加上先前29套海馬士，將徹底改變北中南及花東、澎湖的整體砲兵火力系統，建立至少70公里的精準打擊量，尤其M109A7具備自動射擊與同時彈著技術，單輛戰力足抵過去6輛老舊火砲，海馬士更是在烏克蘭戰場上的關鍵火力。

在防衛韌性方面，軍方人士也詳述台灣之盾（T-Dome）的建置，該系統具備多層次防護網，旨在對全島軍事目標及民間設施提供嚴密防護，國軍將首次導入人工智慧AI輔助決策系統，訴求精確集中的核心決策，提供精準的共同情報圖像（CIP），以及「分散式」戰力，確保核心指管中心遭攻擊時，區域部隊能獨立形成決策輔助能量。

至於不對稱戰力，經與美方及友盟情資交換，無人系統規劃大致底定，軍方人士指出，無人系統將全面配發到常備打擊部隊、守備至後備部隊，從小型攻擊、偵蒐到中遠距離自殺式無人機等，加上酬載，地面部隊打擊威力將迎來大幅改變；此外，標槍、拖式飛彈等反裝甲火力的庫存量也要一次買齊，將庫存容量從原本的30天提高到120天，「現在不買，大概要等2年，也未必會有，可能卡到全球產線問題。」

軍方人士強調，國防政策必須隨敵情威脅動態調整，特別預算都是短期快速提升戰力的關鍵項目，就算8年全數到位也僅具備基礎自我保護能力，不是天下無敵；他並舉民國96年我國採購愛三飛彈的教訓為例，當時因預算刪減，需求796枚只買384枚，如今中共飛彈威脅已不可同日而語，「哪怕是以前的數量也不夠，更何況是面對現在的威脅？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法