自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

回應中共環島軍演 國防部發布影片「堅韌台灣 堅定守護」

2025/12/29 10:52

國防部發言人臉書今日上午發布影片「堅韌台灣 堅定守護」，強調安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定。（圖擷取自國防部發言人Facebook）國防部發言人臉書今日上午發布影片「堅韌台灣 堅定守護」，強調安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定。（圖擷取自國防部發言人Facebook）

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布，將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。我國國防部發言人臉書今日上午發布影片「堅韌台灣 堅定守護」，強調安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定。

國防部發言人臉書官方帳號指出，針對中共東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，國防部依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣兵力應對，執行立即備戰操演。

國防部發言人表示，中共近期持續在臺灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，這種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部發言人強調，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄，全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待。

國防部發言人也透過影片指出，「安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定，我們選擇為自己做好準備」，敵情威脅一直都在，台灣公民社會以互助與韌性鍛鑄力量，全民同心無懼恐嚇與威逼，忘戰必危、有備自強。

影片中也強調，中華民國持續向世界證明，堅定自我防衛決心，更是區域和平安全的重要關鍵，我們和民主夥伴同行，永續維護區域與國家的穩定及安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中