影片曝光！烏特種部隊奇襲克里米亞 擊毀俄S-300V、山毛櫸M3指揮車

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰場在耶誕前夕再傳重大戰果。烏克蘭國防部情報總局（GUR）26日發布聲明與影片證實，其下轄的特種部隊「Prymary」在克里米亞半島執行精確打擊，成功摧毀俄軍多項高價值防空資產，包括S-300V長程防空發射車，以及最新型「山毛櫸-M3」（Buk-M3）的核心指揮與導引組件。

根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，這場行動鎖定俄軍部署於克里米亞的防空與指揮節點。GUR指出，行動中擊毀了一輛S-300V防空系統發射車，這將顯著降低俄軍在該區域的長程攔截能力。同時遭到破壞的還有RSP-6M2導航雷達系統，該設備用於支援防空作業的目標偵測與追蹤，其損失將直接影響俄軍的態勢感知與防空覆蓋範圍。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）釋出影片，證實特種部隊深入俄占克里米亞精準打擊其防空體系。圖為熱顯像儀鎖定俄軍S-300V防空飛彈發射車影像截圖。（圖取自烏克蘭國防部情報總局官方頻道）

此次行動最關鍵的成果在於重創俄軍「山毛櫸-M3」中程防空系統。烏國情報單位確認，俄軍損失了一輛Redut-221指揮參謀車，該車負責協調飛彈發射與交戰管理，屬於關鍵且難以快速補充的高價值目標。

此外，該系統配套的9S36M射控雷達（fire control radar）亦遭擊毀。該雷達主要負責目標照射與飛彈導引，其損壞代表該區域整組「山毛櫸-M3」防空單位已實質喪失作戰效能。

烏克蘭國民兵近期展示經過現代化改裝的「冰雹」（BM-21 Grad）多管火箭系統，該系統換裝德製MAN卡車底盤，並整合數位射控技術以提升打擊效率。圖為該系統進行實彈射擊演訓之影像截圖。（圖取自烏克蘭國民兵影片截圖）

GUR報告顯示，烏軍同時打擊了一處用於存放軍事設備的俄軍強化掩體建築。聲明指出，攻擊發生時有兩名俄軍人員在場。報導分析，這顯示即便在後方區域，俄軍部隊仍持續面臨高度安全威脅。

與此同時，烏克蘭國民兵近期也展示了現代化改裝的「冰雹」（BM-21 Grad）多管火箭系統。該系統整合了全新底盤與數位化射控技術，顯示烏軍正積極提升數位作戰能力，以因應現代戰場需求。

