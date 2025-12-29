領先全球 以色列接收首套可實戰部署的「鐵束」雷射武器系統

以色列國防軍接收首套量產型「鐵束」雷射武器系統，成為首個可在實戰中部署並用其攔截敵軍空中威脅的國家。（以色列國防部X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列國防大廠拉斐爾先進防禦系統（Rafael）28日宣布，其與以色列國防科技研發局（DDR&D）共同研發的「鐵束」雷射導能武器，現已將首套量產型裝備交付以色列國防軍（IDF），成為全球率先能夠實戰部署的雷射武器，未來將搭配鐵穹、大衛投石索以及箭式系統，聯手建構緊密的重層防空體系。

拉斐爾先進國防系統表示，「鐵束」經過一系列的性能驗證，已相繼證實其具備攔截火箭、迫擊砲彈和無人機的接戰能力；未來將納入以色列空軍（IAF）的重層防禦體系，與「鐵穹」（Iron Dome）、「大衛投石索」（David-s Sling）以及「箭式」（Arrow）等防空系統，聯手擋下所有敵軍威脅。

「鐵束」雷射武器能攔截方圓數百公尺至數公里內的火箭彈、迫擊砲和無人機等多重威脅，相較同公司的「鐵穹」系統採用單價4至5萬美元的塔米爾（Tamir）飛彈，雷射武器在操作上深具成本優勢，單次發射費用僅需數美元，每發子彈能以「銅板價」有效反制來自加薩、黎巴嫩等周邊地區的大量廉價武器威脅。

「鐵束」未來將納入以色列空軍重層防空體系，運用其低單位操作成本優勢，聯手鐵穹、大衛投石索和箭式飛彈等系統，有效攔截周邊潛在空中威脅。（以色列國防部X帳號）

該公司董事長施坦尼茨博士（Dr. Yuval Steinitz）表示，隨著首套「鐵束」系統交付以色列國防軍（IDF），這也代表該國率先成為能在實戰中以雷射武器打下空中威脅的先進國家。

而在今年9月的英國國際國防安全裝備展（DSEI）上，該公司還曾同步展出不同尺寸的「鐵束」系統，向外界展示該裝備的部署潛力；根據規劃，該公司除研發固定型和艦載型的「鐵束」，未來還有望將於整合至4X4或8X8的輪式儎台，並變得更加緊緻、小巧，最快2年後（即2027年）投入實戰部署。

