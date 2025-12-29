中共突襲「正義使命」環台軍演 官媒影片還稱要打我這4據點

解放軍官媒「中國軍號」今早發布「正義使命」軍演系列宣傳影片，其中一部短片更標出國軍本島4處軍事據點、橫跨三軍，其打擊意圖表露無遺。（擷自中國軍號微博影片）

〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（29）日上午無預警宣布在我國本島周邊實施「正義使命-2025」聯合演習，除維持一貫所宣稱「警告台獨分裂勢力」之立場，更透過戰區社群、中國民航局及海事局公告，揭露我周邊的限航海、空域，邊界緊貼我領海基線；中國官媒稍早影片更指出，此次軍演鎖定我三軍4處關鍵據點，並強調「看得到、也打得到」。

解放軍官媒「中國軍號」官方微博今早發布一系列演習宣傳影像，除發布以「正義之劍、內控外驅」為標語的演習形象片，還疊圖比對2022年環台軍演至今的海、空演習區變化趨勢，宣稱「圍島鏈條越勒越緊」；更發布一支名為「單向透明、何以謀獨」的宣傳片，將我國本島4處軍事據點標出，將其打擊意圖展露無遺。

經圖資比對，這4處據點分別為花蓮佳山基地、高雄左營軍港及陸軍八軍團指揮部，以及緊鄰國防部博愛營區的海軍司令部本部。

解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校今日證實，該戰區將組織陸、海、空三軍及火箭軍等兵力，在台海及我國西南、北、東南和東部海域進行環島戰備警巡，是為「正義使命-2025」聯合演習；並將聚焦奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，出動多架軍機、艦多向逼近我國，透過跨兵種突擊，檢驗戰區部隊聯合作戰的實戰能力。

Chinese PLA Eastern Theater Command Conducts Training of Assault on Maritime Targets, Seizure of Regional Air Superiority, and Anti-Sub Operations to the East of Taiwan Island



东部战区位台岛以东海空域开展对海突击、区域制空、搜潜反潜等科目演练



On December 29, the Chinese #PLA… pic.twitter.com/q5KUYE2nrZ — China Military Bugle （@ChinaMilBugle） December 29, 2025

此外，解放軍還預告明（30）日將在我國周邊海、空域展開實彈射擊訓練。綜合東部戰區、中國民航局、海事局官方公告資訊，此次實彈射擊區域相比2022年環台軍演、去（2024）年「聯合利劍」軍演，此次限制區域不只覆蓋我24浬鄰接區、更貼近領海基線，恐有違反國際法嫌疑；且劃設的7處空域限航區中，還標註了「無限高」的字眼，使後續演訓發展留給外界不少討論空間。

