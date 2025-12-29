KF-21戰力超前！南韓提早1.5年解鎖對地攻擊 測試畫面曝光

南韓防衛事業廳（DAPA）釋出影像，展示KF-21戰機進行GBU-12雷射導引炸彈的沙坑投放測試。（圖取自DAPA官方影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓自主研發的超音速戰機KF-21「獵鷹」（Boramae）研發進度大幅領先。據專業航空媒體《The Aviationist》報導，南韓防衛事業廳（DAPA）於12月23日發布最新測試影片，證實KF-21已展開多型對地武器的「沙坑投放測試」（Pit drop trials），並宣佈空對地作戰能力將提前18個月，於2027年起正式量產服役。

報導分析，DAPA發布的影片顯示，一架經過特殊儀器改裝的KF-21原型機，在受控環境下進行了GBU-12雷射導引炸彈、GBU-56雷射聯合直接攻擊彈藥（LJDAM）以及自研「天龍」（Cheonryong）空射巡弋飛彈（KALCM）的投放測試。所謂「沙坑投放」，是指武器從機翼下方的掛架釋放，墜落至僅數公分下方的沙坑中，旨在透過高速攝影機確認彈藥分離瞬間不會對機身造成危險震動。

南韓已編列7000億韓元（約新台幣223億元）預算，計畫在2028年底前完成10種空對地武器整合。由於測試進度超前，南韓軍方決定提前至2027年讓量產機具備多用途戰力，此舉將顯著提升KF-21在國際軍火市場的競爭力。

除了武器系統，南韓正加速推動「國防自主」。據《FlightGlobal》報導，首爾當局已核定投入3.4兆韓元（約新台幣740億元）研發國產戰機發動機。目前KF-21使用的是美國奇異公司（GE）授權生產的F414發動機，雖由南韓韓華航太製造，但外銷仍受美方技術限制。

南韓計畫於2027年至2040年間研發出推力達1.6萬磅（後燃推力2.4萬磅）的國產渦扇發動機，旨在將燃油消耗降低15%，並徹底擺脫出口限制。

南韓防衛事業廳（DAPA）公開最新測試畫面，KF-21「獵鷹」戰機原型機翼下掛載黃色塗裝的國產「天龍」空射巡弋飛彈（KALCM）測試彈，準備進行地面的沙坑投放測試（Pit Drop），藉此驗證彈藥分離機制與安全性。（圖擷取自DAPA影片）

南韓的最終目標是將KF-21進化為真正的五代戰機。預計2040年推出的KF-21第3階段（Block 3）型號，將配備雷達吸波塗層與國產發動機，並具備「內置彈艙」（Internal weapons bays）與感測器融合技術，甚至能指揮無人僚機（CCA）協同作戰。DAPA強調，這將是南韓獨立開發多用途戰機的重要里程碑，標誌著南韓航太工業邁向技術自立。

