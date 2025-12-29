中共「正義使命」軍演前共機演訓未劇增 但確實更靠近台灣

〔記者涂鉅旻／台北報導〕《自由時報》、「台灣國防研究倡議」攜手打造的全新軍事節目「台海情勢簡報室」今日上線，對於中國軍機、軍艦及遼寧號航空母艦動態，台灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正提及，若比對中國本月初的聯合戰備警巡與去年「沒有代號的軍演」，當時活動量雖未劇增，但中共軍機確實有更靠近台灣的跡象。

中共「殲-16」戰機。（資料照，國防部提供）

由於中國解放軍東部戰區今日猝然進行「正義使命-2025」對台軍演，使得國防安全議題更值得重視。在節目之中除了中國軍機動態，湯廣正指出，中國航空母艦遼寧號月初穿越宮古海峽，在沖繩附近海域活動後，隨即轉向往日本九州附近前進，這並非中國航艦在12月份第一次做這麼大規模的演訓。

湯廣正提及，若根據美國海軍戰院的相關報告，中國航艦的防禦、打擊半徑約400公里，其主要覆蓋著沖繩及第一島鏈重要水道，不過，遼寧號12月7日打擊半徑觸及九州本土後，即往東脫離，值得關注。

請繼續往下閱讀...

「台海情勢簡報室」第一集已於今日上線，台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟、湯廣正、馮艾立與吳浩宇共同主持，溫約瑟在節目中分析，中國解放軍東部戰區的第71集團軍所屬遠火部隊，今年10月到了華南的廣東省海門灣實彈射擊，從駐地出發起算，至少機動了上百公里。他研判，這個今年首度的舉措，背後有一定的意涵，代表今年增加移地訓練頻率，以及開闢新實彈訓練場。

馮艾立則針對美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）日前發布的年度報告，對於我國安全防衛提出諸多建言，還有美國政府最新一份「國家安全戰略」，充分展現美國戰略的演變走向。

另外，吳浩宇則針對《華爾街日報》月初分析，中國解放軍進犯台灣的進程為何，包括戰役前準備可能採取灰色地帶手段、以海軍、海警封鎖台灣，隨後再以火力打擊、三棲登陸等手段進犯。由於中國解放軍東部戰區今天突然宣布展開「正義使命-2025」，在台灣周邊劃設5塊操演區，究竟解放軍若要犯台，會面臨哪些風險，都會在這一集的「台海情勢簡報室」節目說分明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法