中共突襲展開環台軍演 國防部16：30記者會說明應處作為

〔記者黃靖媗／台北報導〕共軍解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。國防部稍早宣布，將於下午4時30分召開記者會說明國軍應處作為。

國防部表示，將於下午4時30分召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明記者會。

中國解放軍東部戰區今（29）日上午無預警宣布對我展開「正義使命」環台聯合演習，宣稱實施環台戰備警巡，聯合軍機、艦在我海、空域周邊機動，驗證快速、立體化作戰及封鎖控制能力；更預告隔（30）日將在我周邊實施「實彈射擊」，不只限制海域逼近我四周24浬鄰接區，同時限航7空域、射高「無限高」，後續練兵作為引發各界關注。

