自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共突襲展開環台軍演 國防部16：30記者會說明應處作為

2025/12/29 14:24

共軍解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。國防部稍早宣布，將於下午4時30分召開記者會說明國軍應處作為。（本報統整、製圖）共軍解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。國防部稍早宣布，將於下午4時30分召開記者會說明國軍應處作為。（本報統整、製圖）

〔記者黃靖媗／台北報導〕共軍解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。國防部稍早宣布，將於下午4時30分召開記者會說明國軍應處作為。

國防部表示，將於下午4時30分召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明記者會。

中國解放軍東部戰區今（29）日上午無預警宣布對我展開「正義使命」環台聯合演習，宣稱實施環台戰備警巡，聯合軍機、艦在我海、空域周邊機動，驗證快速、立體化作戰及封鎖控制能力；更預告隔（30）日將在我周邊實施「實彈射擊」，不只限制海域逼近我四周24浬鄰接區，同時限航7空域、射高「無限高」，後續練兵作為引發各界關注。

相關新聞請見

中共正義使命環台軍演緊貼我領海基線 揚言明日「無限高」實彈射擊

中國突環台軍演 總統府喊話：理性自制、勿當麻煩製造者

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

回應中共環島軍演 國防部發布影片「堅韌台灣 堅定守護」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中