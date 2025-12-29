中國「正義使命」發動環台軍演 錦江級艦、光六飛彈快艇出蘇澳港應處

光6飛彈快艇（左）開到蘇澳外海執行戰備操演，右上方是漁船。（圖由李忠衛提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕中國軍方今天突襲宣布發動代號「正義使命-2025」環台軍演後，海軍蘇澳中正基地錦江級艦與光華六號飛彈快艇緊急出港，另宜蘭縣台2線濱海公路，也有傳出軍方部署飛彈應處。

中國軍方上午發布環台軍演，海軍蘇澳中正基地1艘錦江級艦率先出港，之後另有2艘光六飛彈快艇開出港區，外界研判因應中國軍演的戰備操演，讓目擊者嗅出不尋常氛圍。

此外，位在宜蘭縣台2線的廟宇廣場，今天也有軍方部署飛彈，有人拍照傳上社群平台，PO文說「要開戰了嗎」？此舉被質疑亂拍照洩密，網友提醒大家解放軍軍演，國軍有相應部署行動，若在路上目擊我方部隊動態，請遵守不拍照、不錄影、不上傳原則。

中國軍方今天發動環台軍演，海軍蘇澳中正基地的錦江級艦緊急出港應處。（圖由李忠衛提供）

