從裴洛西訪台後成慣例...中共近3年9次對台軍演比較看這裡

中共解放軍2022年起對台軍演比較表。（本報製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍東部戰區今日宣布進行「正義使命-2025」環台軍演，並宣稱明天在台灣周遭進行實彈射擊。事實上，檢視前美國眾議院議長裴洛西2022年8月訪台，中共解放軍對台灣周遭發射彈道飛彈後，迄今已有9次針對性演訓，顯見其對台大規模軍事演訓，已經成為常態。

據統計，中國2022年8月實施「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」，除了海空兵力在我國周遭活動外，還向台灣周遭海域發射11枚「東風」系列彈道飛彈，使得區域局勢急遽升溫。

請繼續往下閱讀...

隨後，中共在2023年有3次針對性軍演，去年則有3次，其中去年4月5日至10日間實施聯合巡航巡查演訓後，隨即轉為「聯合利劍」演習，也是中共首度實施有代號的對台大型演訓。

中共去年則實施3次軍演，除了2次「聯合利劍」演訓外，還有一次軍演在去年12月上旬實施，但中共異常低調，不僅未公布演習代號，也未大肆宣布兵力調度情形。中共今年4月則實施「海峽雷霆-2025A」軍演，一共為期2天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法