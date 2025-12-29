限制級
不只共軍圍台演習！中國海警同步「環島巡查」 4編隊圍台動態曝
中國海警也在同一時間宣布對台灣周邊進行環繞巡查，公布4編隊圍台動態。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍東部戰區今（29日）上午無預警宣布展開「正義使命」環台聯合演習，聯合軍機、艦在我海、空域周邊機動，不只解放軍蠢動，中國海警也在同一時間宣布對台灣周邊進行環繞巡查，公布4編隊圍台動態。
解放軍東部戰區今日無預警宣布展開年內第二次圍台軍演「正義使命-2025」，組織陸軍、海軍、空軍等兵力，在台灣海峽、我國北、西南、東南及東部海域實施環島戰備警巡，是為「正義使命-2025」聯合演習；除海、空戰備警巡外，也聚焦奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，出動多架軍機、艦多向逼近我國，透過跨兵種突擊，檢驗戰區部隊聯合作戰的實戰能力。
同一時間，中國海警不甘寂寞，福建海警組織艦艇編隊在我國周邊鄰近海域進行執法巡查，聲稱進行聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，已檢驗了有效管控、高效執法能力。
中國海警公布4編隊在我國周邊動態，2204編隊在台灣海峽、澎湖以南海域；2203編隊在台灣西南海域；1306編隊在台灣東部海域；1302編隊在台灣北部海域。