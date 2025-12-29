日本量產「03式中程防空飛彈」升級版 躋身全球四強

日本防衛省證實已啟動升級版「03式中程陸基防空飛彈」量產作業，該系統具備攔截極音速滑翔載具（HGV）能力。圖為陸上自衛隊進行實彈射擊演習畫面。（圖取自日本防衛省）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國與北韓日益嚴峻的飛彈挑釁，日本正式進入極音速防禦時代。根據日本防衛省26日發布的年度防衛投資文件證實，最新升級版的「03式中程陸基防空飛彈」（Chu-SAM Kai）已正式啟動量產。這項部署象徵東京在因應區域導彈威脅上取得重大突破，具備攔截極音速滑翔載具（HGV）的先進能力。

據軍事網站《Army Recognition》報導，這套由三菱電機（Mitsubishi Electric）研發的系統，是日本加速能力提升計畫的核心成果。防衛省官員指出，新系統最關鍵的突破在於具備對短程彈道飛彈及新興「極音速滑翔載具」的終端階段（Terminal phase）攔截能力。此前，全球僅有美國、中國及俄羅斯被認為擁有此等級的防禦技術。

相比2003年首度部署、主要針對飛機與巡弋飛彈的舊型03式，最新量產版本配置了更先進的雷達偵測系統與導引演算法，能在強大的電磁干擾環境下，追蹤速度更快且軌跡多變的極音速目標。

值得注意的是，該系統的全面研發計畫原定於2028財年完成，但防衛省決定採取「邊研發邊量產」的策略，利用階段性成果提前數年將攔截器投入現役。分析指出，這反映了日本戰略邏輯的轉變，認為加速戰力生成的時效性，與達成性能指標同樣重要。

日本政府在2026財政年度預算案中，已編列約51億日圓（約新台幣10.6億元）用於首批早期採購。防衛省計畫在2025年完成詳細的成本評估，並同步強化該系統與日本「聯合防空指揮部」的數位整合。

國防工業里程碑 強化第一島鏈威懾

這項技術突破標誌著日本國防工業的重要里程碑。儘管受限於戰後和平憲法，日本傳統上不發展攻擊性武器，但極音速攔截能力的成熟，顯示其在整合防空與反飛彈架構（IAMD）領域已達世界領先水準。防衛省規劃人員強調，這項投資旨在確保日本在第一島鏈面對多維度飛彈威脅時，仍具備可信的威懾力。

