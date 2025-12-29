共軍別想逃！ 國軍公布F-16戰機「狙擊手」莢艙緊抓殲-16戰機照片

我國空軍F-16戰機監控中共殲-16戰機。（國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（29）日突然宣布進行「正義使命-2025」軍演，並揚言明天進行實彈射擊，國防部於今日下午4點45分舉辦記者會，說明最新掌握情形之前，已對外釋出我國F-16戰機透過「狙擊手」莢艙，監控中共「殲-16」戰機的影像，展現我國情監偵能力。

中國解放軍東部戰區今日上午突然宣布，其在台灣周邊實施「正義使命-2025」演習，更在我國周遭畫設5個海、空範圍，揚言進行實彈射擊，唯共軍實際將射擊飛彈、火砲，或者只是恫嚇手段，還有待釐清。國防部也將於下午4點45分召開記者會，說明當前台海情勢。

請繼續往下閱讀...

我國海軍田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（國防部提供）

國防部下午也向媒體披露，我國空軍F-16V戰機監控共軍「殲-16」戰機的畫面，我國海軍成功級巡防艦田單艦也在海上監控中共安陽艦，代表國軍皆能掌握周遭動態。

空軍F-16V戰機所攜掛的偵照莢倉，應為AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」，國軍在去年度「聯合利劍-2024A」演習時，已展現相關能力。這型莢艙的空對空偵蒐範圍，最遠可達187公里，且可不觸發共機雷達警告器的情況下，緊密掌握動態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法