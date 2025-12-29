自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 >

共軍別想逃！ 國軍公布F-16戰機「狙擊手」莢艙緊抓殲-16戰機照片

2025/12/29 16:45

我國空軍F-16戰機監控中共殲-16戰機。（國防部提供）我國空軍F-16戰機監控中共殲-16戰機。（國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（29）日突然宣布進行「正義使命-2025」軍演，並揚言明天進行實彈射擊，國防部於今日下午4點45分舉辦記者會，說明最新掌握情形之前，已對外釋出我國F-16戰機透過「狙擊手」莢艙，監控中共「殲-16」戰機的影像，展現我國情監偵能力。

中國解放軍東部戰區今日上午突然宣布，其在台灣周邊實施「正義使命-2025」演習，更在我國周遭畫設5個海、空範圍，揚言進行實彈射擊，唯共軍實際將射擊飛彈、火砲，或者只是恫嚇手段，還有待釐清。國防部也將於下午4點45分召開記者會，說明當前台海情勢。

我國海軍田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（國防部提供）我國海軍田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（國防部提供）

國防部下午也向媒體披露，我國空軍F-16V戰機監控共軍「殲-16」戰機的畫面，我國海軍成功級巡防艦田單艦也在海上監控中共安陽艦，代表國軍皆能掌握周遭動態。

空軍F-16V戰機所攜掛的偵照莢倉，應為AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」，國軍在去年度「聯合利劍-2024A」演習時，已展現相關能力。這型莢艙的空對空偵蒐範圍，最遠可達187公里，且可不觸發共機雷達警告器的情況下，緊密掌握動態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中