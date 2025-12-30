好消息！鳳翔專案首架F-16 BLK70戰機在美試飛成功

空軍首架F-16V BLK70戰機在美國試飛成功。（圖為「IDF經國號」粉絲專頁授權提供）

〔即時新聞／綜合報導〕空軍以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V block70（F-16V BLK70）戰機，因諸多原因導致交機進度延宕，不過近期傳來好消息，繼美東時間20日在地面「滑行測試」被美國攝影師「捕獲」，29日再傳來首架F-16V BLK70戰機試飛成功！

「IDF經國號」提到，目前產線上已有近10架總裝完畢準備接續測試。（圖為「IDF經國號」粉絲專頁授權提供）

軍事粉專「IDF經國號」指出，空軍首架F-16V BLK70戰機在美東時間29日下午13時13分於洛克希德馬丁公司的南卡羅萊納州工廠升空試飛，約50分鐘後完成試飛科目落地。

「IDF經國號」提到，目前產線上已有近10架總裝完畢準備接續測試，如一切順利第一批戰機預估明年第三季飛抵台灣。而新機試飛慣例都是「clean外型」，未有任何外載裝備，包含先前試滑安裝的「CFT適型油箱」，後續則是會安裝回去。

「鳳翔專案」原訂2024年起分批交運，但遭遇疫情衝擊供應鏈人力、烏俄戰爭軍火零附件短缺等因素影響，導致美廠進度嚴重落後，現已加開產線趕工，首架雙座機於今年3月在美原廠舉行出廠典禮，預劃於2026年全數完成交運，未再延後。

F-16V BLK70戰機為洛克希德馬丁公司推出的最新機型，與我國現役完成升級的F-16V BLK20型機有部分差異，其搭載主動電子相位陣列雷達（AESA），另選配「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統。此外，機載任務電腦、航電系統與座艙介面也一併更新，搜索半徑與射控效能皆大幅提升。

