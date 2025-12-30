獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

「班超艦（PFG2-1108）」。（資料照）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共發動「正義使命-2025」環台軍演進入關鍵階段，挑釁行徑越發瘋狂！繼昨日共機無理叫囂後，今（30）日凌晨3時許，共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦（118）」企圖強闖我西南海域24海里鄰接區，我海軍「班超艦（PFG2-1108）」始終近距離堅守陣位，共艦「惡人先告狀」廣播指控我軍以「火控雷達」鎖定，氣急敗壞蠻橫鴨霸行徑再度被軍事粉專「Taiwan ADIZ」全程記錄。

根據流出的廣播錄音，今日凌晨3時05分，共軍烏魯木齊艦眼見無法突破我軍防線，竟在無線電中崩潰喊話，聲稱我軍班超艦「火控雷達多次照射」，並囂張恐嚇：「挑釁意圖十分明顯，嚴重危害安全，必須立即停止挑釁行動，否則我將視為敵對行為，一切後果由你承擔！」

請繼續往下閱讀...

中國烏魯木齊艦。（歐新社）

面對中共「惡人先告狀」的指控，我方官兵絲毫不畏懼，堅定維持航向監控。這段錄音曝光後，立刻引發軍事迷熱烈討論。網友聯想到東漢名將班超「投筆從戎、威震西域」的典故，而烏魯木齊正是西域重鎮，紛紛盛讚「班超艦威震西域，趕走烏魯木齊艦剛好而已」、「在別人家門口演習還怕被鎖定？真是天大的笑話」。

據悉，為了應對共軍「正義使命」演習的封控威脅，國軍除了在海上與敵周旋，南台灣恆春半島也早已進駐雄三、雄二飛彈發射車待命。軍方人士指出，共軍近期不斷測試我方底線，甚至反客為主，企圖以廣播干擾我方正常監控。

「Taiwan ADIZ」指出，中共這種打著「正義」旗號行侵略之實的行徑，只會讓台灣人更團結。國軍此次展現「雷達鎖定」的強硬姿態，正是對中共霸凌行為最有力的回擊，守護南疆主權絕不退縮！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法