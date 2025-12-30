賴總統雲豹甲車基地受訪 陳水扁憶：我任內命名斥570億量產

前總統陳水扁當年總統任內在雲豹甲車簽名後登上該車。（圖：陳水扁提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕我國總統賴清德日前在雲豹甲車基地接受媒體訪談，前總統陳水扁今天在臉書發文說，他想起雲豹甲車是在他總統任內開始研發及命名！

陳水扁指出，南投兵整中心是在2002年9月完成編號P0的八輪甲車雛形車，2003年到2005年間生產編號P1到P3的3輛原型車，並以此評估新型八輪甲車的技術、規格、生產工序與後勤維修體系。

陳水扁表示，因為這八輪甲車的火力與機動性，他就在2005年1月11日將此型甲車命名為「雲豹」，隔年則以代號「迅馳專案」編列量產預算，將以570億元在9年內生產638輛雲豹甲車。首批量產型雲豹甲車也於2011年12月29日交付陸軍機械化步兵第200旅使用，宣告雲豹甲車正式開始服役。對於看到總統賴清德在雲豹甲車基地接受媒體訪談，前總統陳水扁在臉書發文說想起雲豹甲車是在他總統任內開始研發及命名的！（圖：取自陳水扁臉書）

