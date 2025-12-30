中共大力投入「正義使命」圍台軍演 溫約瑟：首日這4部隊在其中

解放軍東部戰區遠火部隊今（30）日實施實彈射擊訓練。（擷自解放軍東部戰區微博）

〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警發動「正義使命-2025」軍演，協同三軍、火箭軍及海警船等聯合兵力，藉戰備警巡名義對我包圍演習，不只嚴重侵犯我國領空、領海主權，劃設操演區更衝擊周邊國際船航運作；知名開源情報者、台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟表示，該演習首日有3支部隊參與其中，包含新興的無人機團。

解放軍東部戰區昨日上午無預警發動「正義使命-2025」演習，大舉出動三軍、火箭軍，以及火箭軍和無人機部隊執行戰備警巡，包圍我國周邊海、空域，嚴重影響區域安全，今日上午則進行遠火實彈射擊；其中，中國官媒播報部分兵力動員畫面意外揭露部隊詳細資訊。知名開源情報者、「台灣國防研究倡議」（TDSI）共同創辦人溫約瑟表示，該軍演首日至少1支火箭軍旅、2砲兵旅和無人機團參加。

中共官媒報導指其無人機自淡水河口視角拍攝臺北市，經判讀，該部隊為火箭軍六十一基地 無人機團（96816部隊）。（台灣國防研究倡議Facebook）火箭軍六十一基地613旅（96713部隊），是繼2022年、2023年和2024年後第四度參演並入鏡。（台灣國防研究倡議Facebook）

首先，在遠火部隊方面，根據官方開源情報顯示，解放軍東部戰區至少出動了火箭軍72集團軍火箭砲兵第1旅（31622部隊）1營2連、73集團軍砲兵旅（73146部對）遠火營，以及火箭軍六十一基地613旅（96713部隊）某營，先後自福建省平潭縣、石獅市新沙堤村的營區出發，機動至灘岸的發射陣地進行演訓。

72集團軍火箭炮兵第1旅（31622部隊）1營2連與73集團軍炮兵旅（73146部隊）昨日也自福建省平潭縣、石獅市新沙堤村營區，機動至發射陣地進行演訓。

（台灣國防研究倡議Facebook）

其次，中國官媒昨日宣稱拍攝到台北市景的無人機部隊，溫約瑟分析，該部隊是隸屬火箭軍六十一基地的無人機團（96816部隊）、駐地位於浙江省金華市，其配屬的編制裝備為TB-001無人機。

解放軍東部戰區稍早表示，今日實彈射擊由火箭軍實施遠火射擊訓練，並宣稱取得預期成果；另據國防部統計，昨日上午6時至今日6時止，國軍偵獲共機130架次、軍艦14艘及公務船8艘，其中90架次跨越台海中線進入我周邊空域，演習規模僅次「聯合利劍-2024B」演習。

