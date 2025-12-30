自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

總值逾1200億！韓波簽署韓K239多管火箭第3輪出口合約

2025/12/30 11:59

韓華航太29日與波蘭軍備局簽約，將向波方供應K239多管火箭系統（見圖）射程80公里級精確導引火箭彈，合約金額達5.6兆韓元。（法新社資料照）韓華航太29日與波蘭軍備局簽約，將向波方供應K239多管火箭系統（見圖）射程80公里級精確導引火箭彈，合約金額達5.6兆韓元。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍工巨頭韓華航太（Hanwha Aerospace）29日與波蘭軍備局簽署合約，將向波方供應K239多管火箭系統「天橆」射程80公里級精確導引火箭彈（CGR-080），合約金額達5.6兆韓元（約新台幣1223億元）。

韓聯社報導，韓華航太曾與波蘭武器製造商WB集團（WB Electronics）成立合資公司「Hanwha WB Advanced System」（HWB），29日便由韓華和HWB組成的企業聯盟與波蘭政府簽訂合約。

據悉，今後在波蘭建造的HWB軍工廠將負責生產K239火箭彈，並直接交付波軍。

2022年，韓華航太與波蘭政府簽署有關出口K239發射裝置及精確導引火箭彈的基本協議。同年11月和2024年，韓波分別簽訂總值5兆韓元和2兆韓元的2輪出口合約，確立韓方供應發射裝置和火箭彈。本次是雙方簽訂的第3輪合約。

