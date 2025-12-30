不畏中共正義使命軍演照練兵 陸軍司令呂坤修：備戰才能避戰

陸軍各部隊昨積極參與立即備戰操演。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍昨起實施「正義使命-2025」對台軍演，並聲稱已經於今日上午9時完成遠程火力打擊演訓，意圖動搖我軍、民心。為此，國君啟動立即戰備操演因應，陸軍司令昨視導指管機制與戰備部隊演練實況時強調，面對共軍嚴峻挑戰，全體官兵應秉持「以實力謀和平」的堅定信念，且「備戰才能避戰」，各級部隊務必隨敵情威脅發展，進行相對應的整備應處。

根據陸軍《忠誠報》、國軍官方媒體《青年日報》報導，因應中共針對性實彈演習，陸軍昨隨即依令執行「立即備戰操演」，陸軍司令呂坤修上將昨前往視導司令部指管機制及戰備部隊演練實況，並召開對下視訊會議，驗證指管通聯暢通無虞。呂坤修同時指示各級部隊，面對共軍嚴峻挑戰，全體官兵應秉持「以實力謀和平」的堅定信念，持續保持高度敵情警覺、嚴陣以待，用實際行動守護自由民主，齊心捍衛中華民國主權。

呂坤修強調，「備戰才能避戰」，各級部隊務必隨敵情威脅發展，進行相對應之應處及整備，並完備指管系統備援機制、嚴格落實裝備檢整，以有效遂行作戰任務；同時應透由操演時機，凝聚官兵保家衛國共識，建構高強韌、全面嚇阻的防衛戰力，全力守護國家安全。

根據軍方消息，國軍各地面部隊昨陸續進行立即備戰操演，駐守北部的第三作戰區，由陸軍關渡地區指揮部派遣戰鬥隊前往地區要港，官兵抵達目標位置後，隨即運用CM33、CM34裝步戰鬥車，在碼頭兩側模擬建立交叉火網，覆蓋港內水域，封阻入港水道。同時，官兵在港區內進行下車戰鬥、臨戰訓練等課目，藉此磨練官兵臨機應處能力，強化戰場經營。

陸軍司令呂坤修上將昨視導部隊。（取自青年日報）

雖然國軍未揭露第三作戰區兵力實際派駐地點，但根據今年度漢光演習等重大演訓經驗，以及關指部駐守地點，應為淡水河、台北港等要地。

駐守南部的第四作戰區方面，機步333旅依命令即刻派遣CM11、CM32等戰甲車機動前往戰術位置，藉由實戰化操演，使官兵熟稔任務環境與機動路線，提升整體應變能力，展現部隊平時訓練成果；中部的第五作戰區則派遣戰備部隊，遂行重要目標防護及應援演練，模擬執行警戒、應援與封控等任務，並結合各項戰術演練，提升整體作戰應變效能，透過貼近實戰的情境模擬，檢視官兵平時訓練成果，強化部隊對戰場環境的適應能力與作戰要領熟稔度。

台灣東部的部隊也有動作，第二作戰區以「花蓮機場應援案」為想定，派遣花防部戰車營執行戰備偵巡，採實兵、實車機動方式，編組M60A3戰車、輕型戰術輪車等車輛，迅速抵達花蓮機場完成兵力部署，過程中也驗證部隊接獲命令的反應速度，展現作戰區面對突發狀況的臨戰應變效能與整體戰備能量。

