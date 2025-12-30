限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
圖多》因應中共軍演 三軍全面戒備
陸軍花防部出動M-60A3戰車等編組，實施戰備偵巡保障東部地區的安全。（記者游太郎攝）
〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍因應中共解放軍發動「正義使命-2025」軍演，三軍各部隊緊急完成戰備，並立即進入戰術位置，全面因應各種突發狀況及可能威脅。
在國軍撐起的防空保傘下，不但增強了民眾的信心，也保障國人日常生活作息不受影響。（記者游太郎攝）
空軍出動天弓三型飛彈，進入陣地後完部署，升起發射架隨時因應各種空中狀況發生；在晨曦映照下，美麗的畫面卻顯得格外突兀和諷刺。（記者游太郎攝）
海軍雄三及雄二飛彈機動發射車，進入陣地後迅速展開部署，官兵則在旁保持高度警戒。（記者游太郎攝）
海軍雄三及雄二飛彈機動發射車編組進入陣地，隨時因應各種狀況。（記者游太郎攝）
空軍RF-16偵照機以空優掛載+偵照莢艙，清晨升空針對共軍船艦動態實施偵照及監控。（讀者提供）
海軍雄三及雄二飛彈機動發射車，進入陣地後迅速展開部署，官兵則在旁保持高度警戒。（記者游太郎攝）
陸軍花防部出動M-60A3戰車等編組，實施戰備偵巡保障東部地區的安全。（記者游太郎攝）