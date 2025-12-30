自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

圖多》因應中共軍演 三軍全面戒備

2025/12/30 11:12

陸軍花防部出動M-60A3戰車等編組，實施戰備偵巡保障東部地區的安全。（記者游太郎攝）陸軍花防部出動M-60A3戰車等編組，實施戰備偵巡保障東部地區的安全。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍因應中共解放軍發動「正義使命-2025」軍演，三軍各部隊緊急完成戰備，並立即進入戰術位置，全面因應各種突發狀況及可能威脅。

在國軍撐起的防空保傘下，不但增強了民眾的信心，也保障國人日常生活作息不受影響。（記者游太郎攝）在國軍撐起的防空保傘下，不但增強了民眾的信心，也保障國人日常生活作息不受影響。（記者游太郎攝）

空軍出動天弓三型飛彈，進入陣地後完部署，升起發射架隨時因應各種空中狀況發生；在晨曦映照下，美麗的畫面卻顯得格外突兀和諷刺。（記者游太郎攝）空軍出動天弓三型飛彈，進入陣地後完部署，升起發射架隨時因應各種空中狀況發生；在晨曦映照下，美麗的畫面卻顯得格外突兀和諷刺。（記者游太郎攝）

海軍雄三及雄二飛彈機動發射車，進入陣地後迅速展開部署，官兵則在旁保持高度警戒。（記者游太郎攝）海軍雄三及雄二飛彈機動發射車，進入陣地後迅速展開部署，官兵則在旁保持高度警戒。（記者游太郎攝）

海軍雄三及雄二飛彈機動發射車編組進入陣地，隨時因應各種狀況。（記者游太郎攝）海軍雄三及雄二飛彈機動發射車編組進入陣地，隨時因應各種狀況。（記者游太郎攝）

空軍RF-16偵照機以空優掛載+偵照莢艙，清晨升空針對共軍船艦動態實施偵照及監控。（讀者提供）空軍RF-16偵照機以空優掛載+偵照莢艙，清晨升空針對共軍船艦動態實施偵照及監控。（讀者提供）

海軍雄三及雄二飛彈機動發射車，進入陣地後迅速展開部署，官兵則在旁保持高度警戒。（記者游太郎攝）海軍雄三及雄二飛彈機動發射車，進入陣地後迅速展開部署，官兵則在旁保持高度警戒。（記者游太郎攝）

陸軍花防部出動M-60A3戰車等編組，實施戰備偵巡保障東部地區的安全。（記者游太郎攝）陸軍花防部出動M-60A3戰車等編組，實施戰備偵巡保障東部地區的安全。（記者游太郎攝）

