因應中國圍島軍演 第一作戰區進駐機場交通要衢

澎湖第一作戰區因應中國圍島軍演，出動機動裝甲部隊進駐機場。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國昨（29）日突宣布展開「正義使命-2025演習」，範圍環繞台灣四周海域、今天上午實彈演習，澎湖第一作戰區因應中國突發軍演，澎防部戰備部隊遂行戰備偵巡訓練，部隊接獲命令後，立即機動前往執行重要目標防護演練。

裝甲部隊進駐澎湖機場，演練完後返回五德營區。（記者劉禹慶攝）

由於中國東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣島北部、台灣島西南、台灣島東南、台灣島以東演練，艦機多向抵近台灣島，跨兵種聯合突擊，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

請繼續往下閱讀...

澎湖因位處離島 澎湖機場是唯一空運樞紐，戰略地位不言而喻，因此澎防部今日立即備戰操演，第一作戰區特遣隊執行重要目標應援，沿201號道經興仁十字路口，轉204號道前往澎湖機場，透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與作戰力。

部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。面對中共突發性軍演帶來的挑戰，澎防部全體官兵均維持高度戒備，秉持「隨時待命、立即作戰」之精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備。另受到中國軍演影響，原屬A1國際航線的澎湖空域，今日空蕩蕩，所有國際航班都繞彎飛行，擔心遭到中國實彈空射波及。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法