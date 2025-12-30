俄軍無人機新戰術！借道白俄羅斯繞過防空網 烏西城市頻遇襲

俄軍大量使用伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機對烏克蘭發動消耗戰。澤倫斯基證實，俄軍近期正利用白俄羅斯領空掩護該型無人機，以繞過烏軍防空網。圖為被擊落的見證者無人機殘骸。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的空襲戰術出現重大轉變。烏克蘭總統澤倫斯基證實，俄軍正利用白俄羅斯領土作為掩護，操控「見證者」（Shahed）自殺無人機繞過烏軍防空攔截線，導致近期烏克蘭西部城市頻繁遇襲。為反制此威脅，烏軍預計將在今年冬季接收瑞典製「克魯格」（Kreuger）攔截無人機，該型裝備具備月產數萬架的驚人產能，將成為烏克蘭「以機制機」的新利器。

據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，澤倫斯基在最高統帥部會議後指出，俄軍已掌握烏軍現有攔截防線的部署，因此刻意利用白俄羅斯領土及該國提供的技術支援進行繞道突襲。這種戰術轉變解釋了為何近期位於烏克蘭西北部、鄰近波蘭邊境的科韋利（Kovel）等城市，遭受俄軍無人機襲擊的頻率顯著增加。

烏克蘭南方空軍司令部釋出畫面，顯示機動防空小組在夜間利用強力探照燈鎖定目標，並以車載重機槍發射曳光彈，攔截來襲的俄軍自殺無人機。（圖取自烏克蘭南方空軍司令部）

為填補防禦漏洞，澤倫斯基透露，烏克蘭國防軍預計將在「今年冬天」獲得瑞典研發的「克魯格」（Kreuger）攔截無人機。這款新型裝備在經過烏軍前線部隊實測與反饋修正後，製造商已準備好進入大規模量產階段。據稱，其潛在月產能可達數千甚至數萬架，能以低成本優勢有效反制俄軍的自殺無人機消耗戰。

澤倫斯基於12月26日特別召開最高統帥部會議，專門研擬對抗俄軍無人機的新戰術與防禦措施。面對俄軍利用白俄羅斯「開後門」的新威脅，烏克蘭正加速整合新型截擊科技與機動防空系統，試圖重新織密西部邊境的防空網。

