鎮定！從容！國軍發布新影片 緊抓共機實況全收錄

我國空軍F-16戰機利用狙擊手莢艙監控中共殲-16戰機。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共突發宣布對我國實施代號「正義使命2025」的針對性圍台軍演，今天並實施多區域實彈射擊，國防部今（30）日不再僅止於文字譴責，而主動採取影像宣傳反制，即時釋出一支標題為「鎮定以對、從容自若」的戰備影片，內容震撼披露我空軍F-16戰機與海軍艦艇在第一線與共軍對峙的實況。

國防部今（30）日釋出戰備影片「鎮定以對、從容自若」，其中有展示空軍F-16戰機利用狙擊手莢艙監控中共空警500A型預警機畫面。（擷取自國防部影片）

狙擊手莢艙「死鎖」共機 國軍秀硬實力

在國防部公布的這段影片中，最受矚目的片段是由空軍F-16V戰機所拍攝。畫面顯示，F-16V透過AN/AAQ-33「狙擊手」先進標定莢艙（Sniper Advanced Targeting Pod），在空中遠距鎖定了一架中共殲-16戰鬥機。在黑白的紅外線熱顯像畫面中，共機被穩穩套入十字瞄準線內，且畫面清晰穩定；此外，影片也揭露F-16監控中共「運油-20」空中加油機的畫面，顯示國軍飛官在空對空對峙中不僅未居下風，更具備隨時掌握敵情動態的戰術優勢。

此外，影片也收錄了海軍多艘艦艇在海上近距離監控共艦的畫面。畫面中清晰可見馬公軍艦（1805）近距離監控中共海警船（1301），成功軍艦（1101）、汾陽軍艦（1203）以及西寧軍艦（1203）則分別監控中共呼和浩特艦（161）、馬鞍山艦（525）與龍虎山艦（980）。

雙方艦艇在波濤洶湧的海面上並航，距離極近，充滿了一觸即發的緊張感。國防部透過影片強調，面對敵情威脅，國軍全體官兵「嚴陣以待、秉持備戰不求戰」原則，以實力守護國家主權。

中共解放軍東部戰區今早9時宣稱，其陸軍部隊已在台灣北部海域完成了「遠程火力實彈射擊」。今日上午8時至晚間6時，共軍在台灣周邊劃設的5至7個區域（含未公告之第8區）進行實彈演訓，範圍緊貼台灣領海鄰接區，意圖測試我方底線並干擾國際航道。

