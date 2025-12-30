共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮指揮中心掌握批中共高度挑釁

中國對我實施其片面宣稱的「正義使命2025」針對性實彈射擊軍演，國防部長顧立雄30日率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國突發式宣布對台灣實施針對性實彈射擊軍演，我國國防部今（30）日證實，共軍遠火部隊上午9時起對我北部24浬線周邊實施實彈射擊，國防部長顧立雄率重要幹部全程坐鎮聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。顧立雄說，共軍高度挑釁的冒進行為，已嚴重破壞區域和平穩定，也造成國際船隻、航班重大安全危害與干擾。

國防部今天表示，自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線周邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護我們國家安全與民主自由。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

顧立雄指出，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋台灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

顧立雄亦勉勵全軍官兵，身為國防安全的守護者，現在正是大家全力承擔責任的時刻。希望各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動；同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。

