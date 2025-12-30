解放軍東部戰區無人機拍進台北市？ 國防部：「典型認知戰」攏是假

中國解放軍東部戰區昨日晚間發布宣稱是由無人機拍攝的台北市景畫面，被國防部證實是「認知戰操作」，所有資訊皆屬不實。（解放軍東部戰區微博）

〔記者陳治程／台北報導〕中共解放軍東部戰區昨（29）日發動「正義使命-2025」軍演，期間運用中國官媒、解放軍官媒及東部戰區社群大肆發布演習影像，甚至宣稱戰機飛至我國領空、無人機拍得到台北市景等言論；國防部今（30）日於官方社群正式闢謠，直言此舉是中方「典型認知戰」，更歡迎民眾一同來做影像判讀，攜手拒絕錯假資訊。

中國解放軍東部戰區微博昨日晚間發布影片指出，中共軍機與加油機一同升空，宣稱加個油就能飛到台北市，還釋出宣稱是我國中央山脈的機上畫面，以及宣稱由無人機拍攝的台北市景照片，並向外散播。對此，國防部稍早澄清，指出相關畫面為「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄，強調大型無人機並未逾越24浬，國軍將持續監控。

國防部闢謠共軍宣稱無人機拍攝台北市景和101畫面，強調此為中方「典型認知戰操作」，提醒民眾勿輕易上當。（國防部官方Threads帳號）

解放軍東部戰區昨日上午無預警宣布在對我展開「正義使命-2025」圍台演習，今日上午8時至下午6時還將實施實彈射擊訓練，國防部則迅速應變中心，並責令各部隊實施立即備戰操演應對。據國防部統計，昨日6時至今日6時間，國軍偵獲共機130架次、軍艦14艘及公務船8艘，規模僅次「聯合利劍-2024B」演習。而東部戰區稍早還宣布完成遠火部隊實彈射擊，全數落入目標區。

國防部今日則證實，共軍福建地區遠火部隊自上午9時起，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

