中共正義使命軍演射「遠火」官方畫面曝光！ 還宣稱「全部命中」

中國解放軍東部戰區發射遠程火箭彈情形曝光。（取自中國解放軍東部戰區微博）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍東部戰區自昨天起實施「正義使命-2025」對台軍演，我國國防部掌握，共軍福建遠火部隊今日上午9點起，針對其劃設的北部目標區進行實彈射擊。解放軍東部戰區稍早也發布遠程火箭彈發射影片，顯見一輛輛發射車搭載8枚火箭彈，朝海面射擊，還宣稱「全部命中」。

我國國防部今日表示，自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

中國解放軍東部戰區則在官方微博釋出演訓影片，顯見遠火部隊在天未亮時即投入整備，隨後在天亮後進入發射陣地，揚起發射架後，朝天空射擊火箭彈，這些訓練用火箭彈皆落海，未打擊任何標靶物體，但共軍宣稱「全部命中」。

遠火部隊即為操作遠程火箭彈系統的解放軍部隊，與我國操作海馬士、雷霆2000多管火箭的砲兵部隊屬性相近。檢視共軍影片，其採用的應為PHL-191箱式火箭砲，每輛車搭載2組共8枚370公厘的「火龍280」火箭彈，最遠射程約280公里，外傳精度可達30公尺以內且具有導引能力，與中共2022年以前美國眾議院議長裴洛西訪台，發射的「東風」系列彈道飛彈樣態大不同。

