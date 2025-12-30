南韓國造潛艦「安武號」首赴關島參演 往返逾7000公里

南韓海軍柴電潛艦「安武號」日前啟程，首赴海外參與美韓「沉默鯊魚」反潛聯演。（圖擷自南韓海軍臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國造「張保皋Ⅲ級」（KSS-Ⅲ）柴電潛艦2號艦「安武號」（SS-085），已結束在關島近海實施的韓美聯合反潛演習行程，於30日返抵慶尚南道鎮海軍港。

韓聯社報導，「安武號」今年11月4日自鎮海軍港啟航，同月17日抵達關島參加「沉默鯊魚」（Silent Shark）反潛聯演，展現韓美攜手應對區域潛在威脅，共同捍衛印太安全穩定的承諾。

聯演期間，韓美海軍實施反潛追蹤和打擊演習、自由攻防戰、航空反潛作戰演習等，提升聯合作戰執行能力和作業互通性。

這是南韓自主研發建造的潛艦首次赴海外參與聯合演習。「安武號」從鎮海到關島往返航行7000多公里，並在熱帶海域等多種水下環境成功執行任務，全程未發生設備故障，韓聯社指出，次行驗證了南韓國造潛艦的優異性能。

「安武號」水下排水量達3700噸，配備「絕氣推進系統」（AIP），最大潛航速度為20節（約時速37公里），續航能力達1.8萬公里；其配備6具彈道飛彈發射管，可發射搭載傳統彈頭的「玄武4-4型」潛射彈道飛彈打擊地面目標，有效提升對北韓的嚇阻能力。

