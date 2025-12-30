自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

網傳共軍無人機空拍101照盜用監視器畫面 網友湧碧山巖即時影像朝聖

2025/12/30 14:30

中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片，許多網友在社群討論這個影片可能是中共用AI加工無人機或台灣監視器畫面生成，許多網友湧入「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」YouTube頻道的碧山巖 - 4K即時影像直播留言朝聖。（圖擷取自微博）中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片，許多網友在社群討論這個影片可能是中共用AI加工無人機或台灣監視器畫面生成，許多網友湧入「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」YouTube頻道的碧山巖 - 4K即時影像直播留言朝聖。（圖擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕解放軍東部戰區29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片，許多網友在社群討論這個影片可能是中共用AI加工無人機或台灣監視器畫面生成，對此，許多網友湧入「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」YouTube頻道的碧山巖 - 4K即時影像直播留言朝聖。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；中國媒體也配合共軍軍演發動認知作戰，PO出台北街景的影片並聲稱照片是由共軍無人機俯瞰台北101所拍攝，引起民眾討論。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾也提出分析，質疑共軍的影片是AI加工生成，有軍事粉專打臉共軍的認知作戰，聲稱共軍的影片是來自台北碧山巖的監視器畫面，雖然該貼文經網友分析認為可能不是碧山巖監視器畫面，但碧山巖監視器畫面的說法經多家台灣媒體轉發後，大批網友湧入「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」YouTube頻道的碧山巖 - 4K即時影像直播留言朝聖「​​聽說這裡是敵軍無人機頻道」、「​​太狠了，直接駭進中國無人機的影像拿來直播」、「無人機的畫面有拍到淡江大橋和觀音山，不可能是從這裡拍的」、「朝聖一下 中國無人機技術」、「角度有點不對，感覺是另外地方拍的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中