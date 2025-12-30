演練攻台劇本 外媒拆解共軍演習：東南側斷後路、北側演練「奪島」

中國發動大規模圍台軍演，時機點選在美國對台軍售案後及與日本關係緊張之際。圖為中國城市街頭的大型電子看板，正播放共軍東部戰區的演習畫面，藉此對內宣傳並展示武力。（路透）

〔記者陳成良／台北報導〕中國發動代號「正義使命-2025」的大規模環台軍演，不僅是政治恫嚇，更是一次具體的攻台實戰預演。外媒《商業內幕》（Business Insider）30日分析指出，共軍此次演習展示了當前戰力與未來野心，不僅在戰術上模擬「奪取制空權」與「封鎖孤立」，更透過發布AI生成的科幻宣傳片，展示對「人形機器人」投入巷戰的未來想像。

報導指出，共軍將台灣周邊劃分為不同戰術區域。在台灣東南側，共軍出動轟炸機與反艦飛彈模擬打擊海上目標，旨在為海軍的兩棲攻擊艦「清場」。東部戰區聲稱，這是為了測試海空聯合作戰能力，重點在於「最大射程」殲滅目標，其戰略意圖明顯是為了阻斷外部勢力（暗示美軍）介入，將敵軍拒於島鏈之外。

而在台灣北部與西南側，共軍驅逐艦、護衛艦、戰機與無人機則配合長程火箭部隊，演練「協同奪控」（Coordinated seizure），模擬在真實戰鬥中對陸、海、空目標的壓制與佔領。

發布AI影片 驚見「人形持槍無人機」

除了傳統武力展示，共軍也透過宣傳戰揭露其未來野心。中國軍方29日發布一支題為《聯合行動粉碎「台獨」企圖》的AI生成短片。影片內容極具科幻色彩，畫面中老鷹與蜜蜂變身為無人機，海洋生物變成軍艦，狼群則化身為地面無人載具。

最引人注目的是，影片中出現了一群「人形機器人」（Humanoid drones）手持步槍，在飽受戰火摧殘的城市中行進。報導分析，儘管這些技術目前尚未問世，但這支帶有強烈藝術風格的宣傳片，暗示了北京意圖將無人系統與先進戰力整合，發展自動化作戰體系的長期目標。

在空中作戰方面，共軍出動戰機、預警機與電戰機，重點演練「奪取制空權」（Air superiority）。根據台灣國防部30日下午通報，已偵獲14艘共軍軍艦、14艘海警船及89架次軍機在台海周邊活動，機型涵蓋J-10、J-16戰機、JH-7戰鬥轟炸機及KJ-500預警機。雖然並未直接侵入台灣領空或領海，但其高強度的實彈演練與海空封鎖模擬，顯示共軍正將演習從「展示」轉向更貼近實戰的「預演」。

