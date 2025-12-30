突破島鏈封鎖？中國萬噸大驅射極音速反艦飛彈 美媒：防禦難度激增

中國網路上流傳的畫面顯示，共軍055型飛彈驅逐艦利用垂直發射系統發射一枚飛彈，外媒指認這極可能是新型「鷹擊-20」（YJ-20）極音速反艦彈道飛彈，顯示其「航艦殺手」戰力已從陸基延伸至海上。（圖擷取自網路）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍在「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰力上傳出重大進展。權威軍事媒體《美國海軍學會新聞網》（USNI News）29日報導，中國海軍已在其最先進的055型飛彈驅逐艦上，完成新型極音速反艦彈道飛彈（ASBM）「鷹擊-20」（YJ-20）的定型測試。這意味著共軍所謂的「航艦殺手」將不再受限於陸地發射，可隨艦隊深入太平洋，對美軍航艦戰鬥群構成更難以預測的威脅。

報導指出，此次試射由055型驅逐艦「無錫艦」（舷號104）執行。中國官媒聲稱，鷹擊-20成功擊中了海上目標，但未透露具體射程與命中參數。軍事情報機構《詹氏防務》（Janes）先前的報告分析，鷹擊-20的設計使其能裝入共軍艦艇的垂直發射系統（VLS）中，憑藉極音速的飛行速度與強大動能穿透防禦網，使現有的飛彈防禦系統極難攔截。

055型驅逐艦排水量達1萬噸，配備112個垂直發射單元，是目前太平洋地區戰力最強的水面艦艇之一。這款新型飛彈的加入，將進一步擴充其原本以「海紅旗-9」（HHQ-9）防空飛彈與「鷹擊-18」（YJ-18）反艦巡弋飛彈為主的打擊火力。

Type 055 Destroyer Wuxi conducted the YJ-20 AShM type approval test. pic.twitter.com/RA3b3kyVYi — dafeng cao （@dafengcao） December 28, 2025

追蹤中國軍力發展的組織「PLATracker」創辦人路易斯（Ben Lewis）受訪時指出，鷹擊-20的測試，顯示北京在威脅美軍的先進戰力研發上取得顯著進展。他分析：「鷹擊-20值得關注之處在於其重返大氣層後的機動變軌能力，這讓防禦變得更加複雜。」

路易斯估計，該型飛彈射程介於1500至2000公里之間。一旦完成艦載化部署，將使共軍具備在太平洋深處發動分層打擊的能力，不再侷限於近海。

專家示警：殺傷鏈仍待實戰驗證

然而，路易斯也強調，要在遠距離有效操作這類極音速武器打擊移動中的航艦，需要複雜的「殺傷鏈」配合。這包括對遠程目標的偵察、定位、持續目標指示以及資料鏈整合，而這部分的整合能力「尚未在真實戰鬥場景中經過驗證」。

報導提到，鷹擊-20將加入中國日益龐大的「區域拒止」武器庫。目前共軍已擁有被稱為「航艦殺手」的東風-21D（DF-21D）與「關島殺手」東風-26（DF-26）等陸基反艦彈道飛彈。五角大廈今年的報告更揭露，中國已開發出射程約1萬2874公里的洲際級反艦彈道飛彈「東風-27」（DF-27）。

