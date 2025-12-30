科索沃買「鷹眼」車載榴彈砲 強化機動支援火力

圖為美國通用汽車研發的HUMVEE 2-CT「鷹眼」105公厘車載榴彈砲。（美國通用汽車官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國通用汽車集團（AM General）簽約，位於南歐巴爾幹半島上的小國科索沃（Kosovo），現已正式簽約採購「鷹眼」105公厘車載榴彈砲，運用其輪式儎台的高度機動力，有效發揚其輕便、彈性的支援火力，進而強化該國地面部隊整體作戰能量。

通用汽車16日宣布，科索沃現已由國防部簽署為期3年的採購合約，將以「直接商售」（Direct Commercial Sale, DCS）模式，採購一定數量的「鷹眼」（Hawkeye）105公厘車載榴彈砲，附帶救護車、指管車等衍生儎台、備用零附件，以及人員培訓、後勤維保技術支援服務。若以2026年起算採購合約，該國可望於2028年底前籌獲上述裝備，有效提升地面部隊火力支援能量，確保國家安全。

「鷹眼」為通用汽車以「高機動性多用途輪式車輛」（HUMVEE，俗稱悍馬）搭配一門105公厘榴彈砲整合而成的新型砲兵儎台。該系統採模組化設計、「軟制退科技」（Soft Recoil），在車體放列液壓駐鋤後，其發射後座力可減少達70%，並具備180度水平射界、72度仰角的射界，最大射程19.5公里，每分鐘可射擊8發，必要時可僅用2名車組員，在90秒內部署、射擊並撤離，戰場生存性大增。

Exclusive footage of US made 105 mm “2-CT Hawkeye” MHS mounted on a HUMVEE 2-CT at the training ground in Ukraine.



Source: https://t.co/nf5ow2XaEs - Footage provided by our subscriber. pic.twitter.com/KuvmicMuUn — Tysk （@TyskNIP） October 2, 2024

值得一提的是，該公司去（2024）年曾向烏克蘭提供「鷹眼」系統，用以測試系統實戰性能，驗證先進自動化技術與即時火力支援能力；隨著科索沃安全部隊（KSF）簽字採購，這也代表該國成為該系統的起始客戶，進而有望提升該國的地面防衛能量。

