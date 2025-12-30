USCC報告點出台灣國防優劣 朝野僵局、軍方官僚拖慢防衛現代化

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍正在台灣周邊進行「正義使命-2025」軍演，讓台灣安全的重要性更受外界重視，台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立於自由時報節目「台海情勢簡報室」之中表示，美中經濟暨安全檢討委員會一份送給國會的報告剖析我國國防安全事務，明確點出台灣軍方官僚體系慣性、朝野政治僵局拖慢防衛現代化，會是我國最大的內部風險。

中國解放軍昨（29）日上午突然宣布進行「正義使命-2025」軍演，其在台灣周邊劃設7塊操演區，今天更動用遠程多管火箭系統等，在台灣周邊海域進行實彈射擊。我國國防部則適切派遣兵力，進行「立即備戰操演」應處。

立法院程序委員會開會情形。（記者劉信德攝）

外界評估，中國發動針對性演訓的藉口，與我國行政院通過1.25兆元國防特別預算後，美國同意售我約111億美元（約新台幣3480億元）軍備有關，但攸關特別預算的特別條例，目前仍被立法院擱置。

《自由時報》、「台灣國防研究倡議」攜手打造的全新軍事節目「台海情勢簡報室」昨日正式上線，台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立對於美中經濟暨安全檢討委員會向國會提出的年度報告，提及台灣防衛部分發表見解。

馮艾立表示，USCC報告評估解放軍已接近「隨時可打」的戰備狀態，能在沒有預警的情況下對台封鎖與進攻。另一方面，台灣國防、社會韌性與經濟結構近年有明顯進步，且科技與供應鏈優勢是關鍵的安全資產；但軍方的官僚體系、朝野政治僵局拖慢防衛現代化，是我國最大的內部風險。

