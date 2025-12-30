戰力碾壓F-2！日本第六代戰機2035年服役 雷達數據量暴增1萬倍

圖為英國主導研發的未來空戰系統，暱稱「暴風雨」（Tempest）的第6代戰機渲染圖。（取自BAE官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在西太平洋日益嚴峻的防空環境中維持優勢，日本防衛省確認其下一代主力戰機將按計畫於2035年投入部署。軍事媒體《Army Recognition》報導，日本防衛副大臣宮崎政久於2025年12月26日召開第11次「次世代戰機系統開發推進委員會」，確認與英國、義大利共同推動的「全球空戰計畫」（GCAP）進度，目標是在2030年進行首飛，並於2035年正式服役，以取代現役的三菱F-2戰機。

報導指出，GCAP不僅是日本F-X計畫與英義「暴風雨」（Tempest）計畫的整合，更代表日本國防工業的重大戰略轉向，從過去高度依賴美國的戰機路徑，轉為尋求擁有更多設計主導權（Sovereign design）的跨國合作。透過建立國際條約框架，並由三國合資企業「Edgewing」負責長期設計權責，日本確保了對未來空優平台的技術自主性，不再受制於美國的出口或升級限制，這與歐洲陷入政治僵局的FCAS計畫形成強烈對比。

數據即武器 雷達效能提升1萬倍

這款第六代戰機被定位為「空優平台」，其核心優勢在於資訊戰能力。參與研發的義大利軍工巨擘李奧納多（Leonardo）透露，其搭載的新型「多功能射頻系統」能產生的數據量，是現有戰機雷達的1萬倍以上。這意味著雷達具備極大的頻寬與處理餘裕，不僅用於搜索與鎖定，更能同時執行電戰干擾、通信與目標獲取，將「數據」轉化為戰場上的主要武器。

日本與英義合作開發的GCAP第六代戰機模型。該機整合高度匿蹤、電子戰及「有人／無人機協同作戰」能力，旨在高強度的印太戰場爭奪制空權。（圖取自Army Recognition Group）

為了反制西太平洋高密度的飛彈威脅，GCAP設計為「系統中的系統」（System of Systems），將具備「有人／無人機協同作戰」能力。該戰機可指揮無人僚機延伸感測範圍、攜帶額外彈藥，或在衝突初期充當誘餌承擔風險。此外，其彈艙架構設計刻意保持寬容度，避免鎖定單一國家的武器庫存，這讓日本能在聯合作戰中快速調配盟軍武器，並根據戰場成本考量靈活調整掛載。

在關鍵的動力系統方面，英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）、義大利艾維歐（Avio Aero）與日本石川島播磨重工（IHI）已擴大合作夥伴關係，加速開發專屬的先進發動機。報導提到，與此同時，美國的「次世代空優計畫」（NGAD）也已進入工程發展階段，並授予波音公司F-47合約；相較於美方側重自身需求，日英義的GCAP更強調聯盟作戰的互通性與出口潛力。

