因應中共針對性軍演 國軍淡水河練阻絕部署爆破油桶

第三作戰區53工兵群部隊執行河道阻絕任務。（第三作戰區提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕因應中共對台實施針對性軍演，國軍第三作戰區53工兵群今（30）日在新北地區實施河道阻絕設置演練，模擬戰備提升情境下，迅速完成河道阻絕部署，驗證工兵部隊即時應處能力。

第三作戰區表示，本次演練工兵部隊工兵營及浮橋連投入河道阻絕設置作業，運用M3浮門橋車與偵察突擊舟等裝備，於河道要點進行多層次阻絕配置，藉以遲滯、阻斷敵軍可能利用河道遂行之作戰行動。

第三作戰區指出，河道阻絕設置以油桶爆破與浮動平臺裝載為主，透過浮門橋車完成阻絕設施吊掛與定位，並由偵察突擊舟負責後續解構與支援任務；演練過程中，岸邊指揮人員與水上作業人員全程保持通聯，掌握阻絕位置與間距，確保阻絕設施設置效果。

第三作戰區進一步說明，油桶內均注入一定容量燃料，並依縱向、橫向固定間距配置，以發揮有效爆破半徑，針對敵氣墊艇形成殺傷效能；浮動平臺除運用遙控引爆機制外，亦結合地雷觸發設計，當敵方裝備接觸後即能引爆炸藥，確保在不同作戰情境下均能遂行任務。

第三作戰區補充，河道阻絕設置須同時考量潮汐漲退與水深變化，演練中特別依河道潮差特性調整阻絕位置與錨繫留長度，確保設施穩定。透過實地操演，持續精進部隊專業與實務經驗，展現國軍即時應對威脅、確保國家安全的決心。

據了解，今年7月漢光41號演習期間，國軍也曾在淡水河道實施河道阻絕部署，且首次使用C4實彈爆破演練，場面震撼壯觀。

