王定宇邀美台專家揭中共「正義使命」軍演本質：認知作戰的「武力展示」

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍於昨（29）日起對我國實施所謂「正義使命-2025」針對性軍演，民進黨立委王定宇今（30）日 透過視訊連線，邀請前美軍官員與軍事專家進行深度解析。與會專家一致認為，此次演習實質上是一場精心策劃的「武力展示（Show of Force）」，旨在對內交代並對外進行認知作戰，而非具備實戰意義的戰術行動。

前美軍軍官：宣傳片精美卻露餡 證實為預謀行動

前美軍101空降師軍官Uncle Topher指出，從實務角度觀察，此次行動性質僅為「武力展示」，共軍艦艇僅是駛出港口後便返航，過程中缺乏實質的戰術對抗演練。

Topher進一步分析，共軍在演習啟動後迅速發布的宣傳影片，畫面包含精細的無人機剪輯與配樂，顯然是經過層層官僚審核的預製素材。

「這類高品質的宣傳片絕無可能在24小時內製作完成並通過審批」，Topher強調，這直接證實了演習是高度預謀的行動，所謂「針對特定事件的即時回應」純屬欺騙性的認知作戰。

前美國防部官員：中共焦慮下搬出「預案」 劍指美台安全合作關係

前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）則從地緣政治角度切入。他認為，此次軍演是中共面對美國「國家安全戰略（NSS）」、「國防授權法案（NDAA）」以及近期高達 110 億美元對台軍售案所產生的焦慮反應。

胡振東分析，中國海軍、海警與海上民兵在此次演習中展現的高度協同，顯示其執行的是早已備妥的「架上預案（On-the-shelf plans）」。中共僅是尋找特定的政治時機來觸發這些既定計畫，並非單純針對台灣特定言論的反應，其目的是為了向區域展現其仍具備軍事影響力。

軍事專家：新官上任拼 KPI，加速執行備用計畫

軍事專家諸葛風雲指出，這種涉及「跨軍種」的聯合演習，其後勤與指揮整合極為繁複，絕非臨時起意可成。他特別提到，解放軍東部戰區新任司令員楊志斌於本月22日剛上任，此次演習極可能是新官上任為了達成績效指標（KPI）並展現掌控力，因而加速執行原有的備用演習計畫。

王定宇在總結時表示，中共試圖將軍演責任歸咎於台灣的特定言論，這是典型的「檢討受害者」手法。透過專家的專業分析可見，此次「正義使命-2025」是中共內部壓力轉嫁與對外政治宣示的結合。他呼籲國人應認清中共認知作戰的本質，對國軍的防衛能力保持信心，不被誇大且虛假的軍事動作所誤導。

