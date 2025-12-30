（圖多）不只北部外海 中共「正義使命」軍演在東、南海域也實彈射擊

中共075型兩棲突擊艦「海南號」（LHA-31）下午3時許在我國東部外海操演區展開編隊演練。（擷自解放軍東部戰區微博）

〔記者陳治程／台北報導〕中共解放軍東部戰區「正義使命-2025」軍演進入第二日，繼上午宣布火箭軍遠火部隊實彈射擊，命中北部外海操演目標區後；下午再宣布對我東部、南部外海操演區實施遠火打擊，結合海、空等兵力聯合驗證協同編隊、精準打擊和奪控要港等演練，不只捕捉到我空軍F-16V戰機跟監畫面，更釋出兩棲攻擊艦編隊演練，完整展露「圍台」企圖。

今（30）日上午，東部戰區率先發布聲明指出，旗下遠火部隊於9時朝我國北部外海操演區發射火箭彈，宣稱「取得預期效果」。

請繼續往下閱讀...

東部戰區上午率先朝我國北部外海實施遠火打擊，並記錄火箭彈命中畫面，宣稱「取得預期效果」。（擷自解放軍東部戰區微博）下午1時起，東部戰區轉朝我國南部外海操演區發動遠火射擊。（擷自解放軍東部戰區微博）

下午1時，該戰區再宣布協同三軍、火箭軍等兵力，朝我國南部外海操演區，實施「遠程火力聯合突擊」，藉由實彈射擊演練取得預計效果，再宣稱「全部命中」；下午3時許，東部戰區再宣布於東部外海操演區，實施「兩棲攻擊艦編隊演練」，協同水面艦、無人機等兵力，執行立體投送、精兵突襲、奪控要港等科目，驗證聯合作戰的精準打擊能力。

值得一提的是，國防部今日上午發布最新追監影片，罕見大舉公布我空軍F-16V、IDF戰機、P-3C反潛巡邏機緊盯中共殲-16、空警-500、運-20等空中兵力畫面，以實際影像文宣加以反制；而在東部戰區最新影片中，則可看見共機從駕駛艙拉近、拍攝我國空軍F-16V Block 20戰機隨行監控的身影，試圖應對我方稍早的影像文宣戰。

解放軍東部戰區釋出軍機反拍我空軍F-16V戰機跟監動態。（擷自解放軍東部戰區微博）

根據中共東部戰區預告，今日實彈射擊將持續至下午6時止，而國防部也臨時發布通知，宣布將在稍後的下午5時30分召開記者會，針對共軍對我實施遠程火砲實彈射擊等演練作為，對外說明國軍相關應處。



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法